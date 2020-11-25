Найдена капсула, с помощью которой инопланетяне занесли на Землю жизнь

25.11.2020, 6:51, Разное

Микробиолог Мильтон Уэнрайт из Великобритании уверен, что жизнь на нашу планету была занесена целенаправленно извне в специальных капсулах и утверждает, что обнаружил один из таких «контейнеров».

Теория «межзвездного осеменения»

Развивая теорию об эволюции живых организмов на Земле, ученые так и не смогли найти точку отсчета, когда и как на нашей планете появился первый живой обитатель. Скачки температур и давления, облучения, смешение различных сред – в ходе многочисленных лабораторных опытов живой клетки из неживого материала не получалось никак.

Как выход из этого тупика в 1865 году немецкий ученый Герман Рихтер выдвинул теорию «межзвездного осеменения» (панспермии). Согласно ей первые споры микроорганизмов попали на Землю из космоса на метеоритах или же самопроизвольно под давлением света (есть в космосе такой способ перемещения). Теория была встречена учеными без восторга. Холодный космос по их мнению, не оставлял живой клетке ни единого шанса выжить в межзвездном пространстве.

Убийственные факторы

Прежде всего, убийственный холод – 220 градусов ниже нуля. Зародыш жизни не год, не два – десятки тысяч лет должен странствовать в такой ужасающей мерзлоте, прежде чем ему выпадет счастливый случай упасть на планету и зародить на ней жизнь. Способен ли он выдержать такое суровое испытание?

Свет, источник жизни, одновременно является и источником смерти: многие бактерии гибнут под воздействием солнечных лучей. Для всех без исключения микробов солнечное освещение неблагоприятно.

Прежде чем упасть на поверхность планеты метеорит летит сквозь атмосферу, нагреваясь до белого каления, благодаря чему становятся видимыми. Подавляющее большинство метеоритов сгорает, не достигнув Земли. Найденные метеориты буквально оплавлены.

Какая жизнь сможет выжить в этом огненном аду?

Шансы минимальны, но есть

Об этом впервые заговорили в 1969 году, когда экипаж «Апполона 12» доставил на Землю части потерпевшего на Луне аварию зонда Сервейер-3. Обнаруженные на элементах зонда бактерии при помещении их в питательную среду ожили и начали размножаться. Пребывание в течение 3-х лет на поверхности Луны никак не сказалось на их живучести. Впоследствии в космосе были обнаружены более 140 всевозможных органических молекул.

В 2014 году немецкие и швейцарские ученые провели эксперимент, в ходе которого имитировали условия пребывания микроорганизмов в космосе и во время прохождение носителя-метеорита сквозь плотные слои атмосферы. По заявлениям ученых, ряд бактерий сумели выжить.

Однако математики, проведя несложные вычисления, доказали, что вероятность столь благоприятного исхода событий 0,00000…..% – практически ничто.

Направленная панспермия

В 1973 году британский микробиолог Фрэнсис Крик выдвинул теорию «Направленной панспермии». Согласно этой теории «осеменение» Земли произошло в результате целенаправленной деятельности инопланетного разума, и зародыши жизни попали на нашу планету будучи заключенными в специальные «контейнеры», оберегающие их от всех вредных воздействий во время путешествия.

Потрясающая теория, объясняющая все. Дело оставалось за малым: найти материальные доказательства оной. Микробиолог Мильтон Уэйнрайт из Шеффилдского университета (Великобритания) считает, такое доказательство наконец-то найдено.

Найден инопланетный «контейнер»?

Группа профессора Уэйнрайта занималась исследованиями стратосферы. В июле 2014 года в пробах, доставленных зондами с высоты 27 км, они к огромному удивлению обнаружили микроскопические металлические шарики. После некоторых манипуляций шарики начали выделять липкое вещество, которое дало положительный результат на ДНК-тест. Профессор уверен, что попавшая в его руки «капсула», начиненная колонией микроорганизмов, и есть один из тех многочисленных контейнеров, что разносят жизнь по всей Вселенной.

Однако среди ученых находка профессора вызвала не радость, а беспокойство. Ведь если Уэйнрайт прав, не свидетельствует ли его находка, что некий высший разум затеял новый масштабный эксперимент и пытается вывести на Земле новые формы жизни? Может кто-то там, «наверху» решил закрыть проект «человечество» и начать все с нуля? Тогда наверное лучше, чтобы профессор Уэйнрайт ошибся.