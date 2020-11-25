Расшифрован манускрипт средневековых колдунов

25.11.2020, 6:41, Разное

Манускрипт Войнича, Кодекс Рохонци и еще десятки старинных зашифрованных рукописей постоянно будоражат наше воображение: какие тайны сокрыты на этих непрочитанных страницах? Какие знания прячутся за непонятными символами? Один из таких таинственных документов недавно расшифровали.

Столица алхимиков и колдунов

Именно таковым считался немецкий город Кассель в течение сотен лет. Алхимики, маги, колдуны всех мастей и разновидностей, члены таинственных обществ от масонов до розенкрейцеров облюбовали этот город. Университетская библиотека маленького г. Касселя (196.000 жителей) считается одной из самых значимых в Германии. Основу ее составляет публичная городская библиотека, основанная в XVI веке. Здесь хранится рукопись немецкого стихотворения, датируемая X в.

Неудивительно, что среди прочих в библиотеке хранятся документы, прочесть которые невозможно или смысл которых скрыт аллегориями. Одним их таких документов до недавнего времени были т.н. «Волшебные скрижали» – зашифрованная рукопись XVIII века, 90 страниц которой заполнены непонятными значками, напоминающими арабскую вязь. Долгое время расшифровкой рукописи никто не занимался. Подразумевалось, что это дело по плечу только специалистам по арабской культуре и языку, а таких в Кесселе было с огнем не сыскать. И в этом была самая главная ошибка.

Расшифровка манускрипта

Бригитта Пфайль (заместитель главы отдела рукописей библиотеки) и Сабина Людеманн (руководителем гессенского отдела книжного собрания), сделали предположение, что зашифрованные «скрижали» написаны на немецком языке, а арабская вязь – не что иное как попытка древнего автора ввести в заблуждение непосвященных в тайны алхимиков и магов.

Предположение оказалось верным: анализ показал, что язык рукописи идеально ложится в лингвистику древнегерманского языка, автор просто заменил буквы немецкого алфавита значками, стилизованными под арабские символы.

После того, как «код» был взломан, дело пошло с потрясающей быстротой. 90-страничный манускрипт, в течение столетий вызывавший у исследователей благоговение, был расшифрован в течение нескольких недель.

Справочник для колдуна

«Волшебные скрижали» оказались пособием для магов, сборником заклинаний для вызовов духов и подробным описание мистических ритуалов. Одно заклинание нужно читать строго в 3 часа ночи (иначе дух не придет), другое – только в середине выложенного из камней круга (дух страшен и могуществен, может убить вызвавшего его колдуна). Вызванные духи помогут найти богатство, обрести любовь сиятельной дамы, излечиться от смертельного недуга.

Сотрудницы кассельской университетской библиотеки рады и горды своим открытием. Однако на вопрос, а не пытались ли они, пользуясь «Волшебными скрижалями» вызывать духов, со смехом отвечали, что в такую ерунду не верят. Однако если с самой рукописью может свободно ознакомиться всякий желающий, ее перевод недоступен. И это наводит на определенные размышления. Нет дыма без огня.

Тех же, кто мечтает узнать содержание рукописи Войнича и пр. таинственных манускриптов, разочаруем: расшифровка «Волшебных скрижалей» скорее исключение, чем правило. Так что какие запретные тайны скрывают эти секретные документы мы узнаем не скоро. Если только узнаем вообще.