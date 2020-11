Руководители Евросоюза призвали Байдена восстановить отношения ЕС и США

23.11.2020, 23:44, Новости дня

Председатель Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом. Об этом он написал сегодня в своем Twitter.

Мишель назвал Байдена избранным президентом США и пригласил его на встречу с главами государств и правительств стран ЕС.

Он призвал Байдена восстановить “прочный союз” ЕС и США.

“Пришло время объединить усилия в борьбе против COVID-19, в вопросах климата, безопасности и мультилатерализма”, – добавил глава Евросовета.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила о разговоре с Байденом.

“Приятно поговорить с избранным президентом Джо Байденом. Я поздравила его с победой. Это новое начало глобального партнерства между ЕС и США. Сильный Евросоюз и сильные США, работая вместе, могут формировать глобальную повестку дня, основанную на сотрудничестве, мультилатерализме, солидарности и общих ценностях”, – написала она в своем Twitter.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал 306 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация. 16 ноября Трамп упомянул о победе Байдена с фальсификациями.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.