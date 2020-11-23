Путин подписал закон о налоге для богатых

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23.11.2020, 23:44, Новости дня

Президент России Владимир Путин 23 ноября подписал закон об увеличении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц до 15% для граждан, чей годовой доход превышает 5 млн руб. ($65 650). Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 11 ноября, одобрен Советом Федерации 18 ноября.

В законе предусмотрено несколько исключений. Ставка останется неизменно на уровне 13% в случае продажи личного имущества, повышение налога не распространяется на страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения, пишет Lenta.ru.

Журналисты подчеркнули, что по мнению экспертов Высшей школы экономики, налоги на доходы физлиц в РФ могут повысить еще: до 20% и 24% – для тех, чей годовой доход превышает 12 млн руб. ($157 620) и 24 млн руб. ($315 120).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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