 

В Гонконге людям с положительным тестом на COVID-19 будут платить по $645

23.11.2020, 23:44, Новости дня

Администрация Гонконга будет выплачивать по 5 тыс. гонконгских долларов ($645) людям с положительным тестом на коронавирус. Об этом заявила секретарь по вопросам продовольствия и здоровья города София Чан. Текстовую версию заявления наводит RTHK.

По ее словам, денежную помощь будут выделять разово. Таким образом власти намерены бороться с опасениями людей, которые избегают тестов, потому что боятся оказаться в изоляции и потерять доходы. 

Чан сообщила, что подробности схемы поддержки вскоре представит бюро труда и социального обеспечения Гонконга.

Она добавила, что в ближайшие недели в Гонконге откроют еще пять центров тестирования в разных районах города. Сейчас их – четыре.

Министр здравоохранения Гонконга заявила, что в городе началась четвертая волна пандемии, пишет Morning Post South China Morning Post. По ее словам, за последние сутки было выявлено более 60 предварительных и подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 26 подтвержденных случаев заболевания в городе – это максимум, зарегистрированный городом за три месяца. Еще 40 человек получили предварительный положительный результат. 

По данным правительства Гонконга, с начала пандемии выявлено более 5,7 тыс. случаев инфицирования, 108 человек умерли, 5,2 тыс. выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 23 ноября в мире выявлено 58,9 млн случаев COVID-19, умерло 1,39 млн человек, выздоровело 37,6 млн пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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