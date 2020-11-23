 

Гебрейесус о пандемии коронавируса: Свет в конце этого длинного темного туннеля становится все ярче

23.11.2020, 23:44, Новости дня

Последняя информация об испытаниях экспериментальных вакцин от коронавируса внушает оптимизм в вопросе борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет “Німецька хвиля”.

“В результате последних позитивных данных об испытаниях вакцин, свет в конце этого длинного темного туннеля становится все ярче. Сейчас есть реальная надежда, что вакцины вместе с принятыми мерами в области здравоохранения помогут положить конец пандемии COVID-19”, – отметил он.

Глава ВОЗ призвал богатые страны выделять больше денег на помощь бедным странам.

“Это не акт благотворительности, а самый быстрый и самый рациональный способ положить конец пандемии COVID-19 и стимулировать развитие мировой экономики”, – сказал Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, разработанная для этих целей программа требует для реализации только в этом году $4,3 млрд. Предполагается, что средства будут выделяться на закупку и доставку большого количества вакцин, тестов и медикаментов. На воплощение этой программы ВОЗ в следующем году понадобится еще $23,8 млрд, добавил он. 

Компания Pfizer объявила о 95% эффективности вакцины BNT162b2 от COVID-19, созданной совместно с немецкой BioNTech. Компании рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд – к концу 2021 года. Предварительные итоги испытаний показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний.

Гебрейесус назвал вакцину Pfizer “очень многообещающей”. Pfizer уже успела продать около 82% доз своей вакцины от коронавирусной инфекции.

Конкурент BNT162b2 – вакцина mRNA-1273 американской биотехнологической компании Moderna – показала 94,5% эффективности на третьей стадии испытаний.

Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca, в третьей фазе клинических испытаний продемонстрировала эффективность на уровне 70,4%.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 12 ноября, в мире 48 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят более 150 компаний.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 23 ноября в мире выявлено 59 млн случаев COVID-19, умерло 1,39 млн человек, выздоровело 37,6 млн пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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