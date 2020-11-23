 

Джигурда обратился в больницу после перепалки с Добровинским

23.11.2020, 23:40, Новости дня

После перепалки в понедельник возле здания Хамовнического суда с адвокатом Александром Добровинским Никита Джигурда обратился в больницу, где ему поставили диагноз – ушиб двух пальцев.

Джигурда подал заявление на адвоката в полицию. В настоящее время проводится проверка. Во время словесной перепалки Джигурда стал назвать адвоката потерпевшей стороны «Добросвинским, лжецом и мошенником», после чего пожаловался, что ему «выламывают пальцы», передает Рен ТВ.

В сентябре шоумена выгнали из студии «Пусть говорят» во время обсуждений смертельного ДТП. Джигурда пытался доказать невиновность Михаила Ефремова, утверждая, что актер не сидел за рулем автомобиля. Шоумен требовал, чтобы другие гости в студии молчали. Ведущий шоу Дмитрий Борисов пытался остановить шоумена и попросил охрану вывести актера из студии.

Ранее Джигурда заявил о подлоге видео, которое считают одним из главных доказательств вины Ефремова в смертельном ДТП, и написал заявление в полицию на адвоката потерпевших.

Также сообщалось о том, что на заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова артист Никита Джигурда исполнил песню «про дурдом» и заявил, что актер не находился за рулем в момент аварии, потому что там был «человек в белых перчатках».



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