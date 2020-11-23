В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

23.11.2020, 23:40, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 76 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

Как передает ТАСС, у них был «подтвержден диагноз пневмония». Всего в Москве выявлено около 561 тыс. случаев COVID-19, выздоровели свыше 410,6 тыс. вирус-положительных пациентов, умерли 8455 человек (накануне скончался 71 пациент с коронавирусом).

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в Москве остается контролируемой и управляемой. Он сказал, что по сравнению с весной нынешняя ситуация с коронавирусом носит более длительный, но контролируемый характер. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.