Atlantic Council: Миллиарды, украденные в РФ бандой Путина, угроза для нацбезопасности США

23.11.2020, 23:38, Разное

Rusmonitor 22.11.2020

Американские эксперты предупреждают, что коррумпированные деньги захватившей власть в РФ банды гангстеров и клептократов Путина представляют серьезную угрозу национальной безопасности США.

Западные эксперты по национальной безопасности давно отмечают, что государства-изгои, преступники и клептократы все чаще выводят коррумпированные средства из своих стран и прячут их в анонимных офшорных кампаниях на западе.

По мнению аналитиков Atlantic Council в Вашингтоне, такие коррумпированные или фантомные деньги представляют угрозу национальной безопасности западных стран,.

В своем докладе «Защита Соединенных Штатов от теневых денег России» авторы Андерс Ослунд и Джулия Фридлендер заявляют, что банда Путина является одной из основных угроз для экспорта коррумпированных денег на Запад и в Соединенные Штаты, с целью использования их против самих западных стран.

Во время своей онлайн-презентации в Атлантическом совете сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус заявил в своем обращении, что клептократы «зарабатывают» миллиарды, пользуясь тем, что в их странах отсутствует верховенство закона. Но они используют верховенство закона в странах Запада для защиты выведенных средств.

Другая серьезная проблема заключается в том, что страны, из которых выводятся коррумпированные средства, часто являются противниками западных стран, и их действия подрывают западные ценности и институты.

«Россия, несомненно, играет здесь ключевую роль», – сказал сенатор-демократ.

Он также отметил, что Конгресс США оказывает двухпартийную поддержку принятию постановления о прекращении регистрации компаний с ограниченной ответственностью в Соединенных Штатах. Эти положения могут стать законом в ближайшем будущем как часть приложения к Закону о полномочиях на национальную оборону (NDAA) на 2021 год, добавил сенатор.

Эксперт и экономист Атлантического совета Андерс Ослунд отмечает, что теневые деньги, которые выводят на Запад клептократы, часто используются для оказания внешнего влияния – посредством подкупа политиков, найма лоббистов и установления необходимых деловых отношений.

Коррумпированные деньги приходят на Запад из разных уголков мира, в том числе из Китая и Ирана, но большая часть денег выводится из России, отмечает эксперт.

По его словам, из РФ уже выведено как минимк 1 триллион долларов, при этом ежегодно из страны выводится в среднем 30-40 миллиардов долларов.

«Значительная часть этой суммы контролируется Путиным и его друзьями, в частности через «Газпром», а также за счет продажи активов», – сказал Андерс Ослунд.

Причина, по которой средства офшорных группировок Путина представляют серьезную угрозу, заключается в том, что правящий режим в РФ “готов использовать их для подрывной деятельности на Западе”, – предупреждает Андерс Ослунд. «Мы также можем видеть, что жители РФ используют лучших из лучших, когда речь идет о западных юристах, бухгалтерах и специалистах по связям с общественностью», – подчеркнул эксперт.

Ослунд ссылается на ряд случаев, описанных в специальном расследовании прокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году и так называемых «Панамских бумагах» – конфиденциальных документах офшорной юридической фирмы Mossack Fonseca, обнародованных в 2012 году.

Например, один из примеров, приведенных в отчете, — это факт найма Пола Манафорта, бывшего руководителя избирательной кампании тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа, одним из ключевых представителей путинской ОПГ Олегом Дерипаской для общения.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (на самом деле отъявленный представитель банды чекистов с опытом резидентуры в США), “является доверенным лицом Путина американской элиты”, предупреждают эксперты.

Уроженец СССР Леонид Блаватник, сделавший состояние в РФ (под эгидой ФСБ) и пожертвовавший крупные суммы компаниям политиков из Американской республиканской партии по указанию Лубянки, является самым крупным описанным ярким случаем, согласно данным эксперты.

«Теневые деньги – серьезная угроза национальной безопасности США», – заключил Андерс Ослунд.

«Россия является наиболее ярким примером этого явления», – добавила Юлия Фридландер, соавтор доклада и эксперт Атлантического совета, ранее работавшая в Совете национальной безопасности Белого дома и министерстве финансов.

Напомним, что ранее аналитик Atlantic Council, известный критик путинского режима Андрей Пионтковский, в интервью «Русскому Монитору» подчеркнул, что единственным средством, способным подорвать стабильность путинского режима является арест русского триллиона, выведенного друзьями Путина в США.

От скаута – Ну наконец-то! А то – 50 миллиардов, 200 миллиардов – мелочь. Вот триллион это цифра достойная Путина)))