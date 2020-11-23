 

В отношении Google возбудили административное производство

23.11.2020, 23:04, Разное

Инициатором возбуждения административного производства в отношении Google выступила Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Причиной называется неисполнение требования законодательства России об удалении из поисковой выдачи страниц с запрещенной в нашей стране информацией.

Ранее специалисты выявили в выдаче поисковика сведений об интернет-ресурсах, доступ к которым на территории России ограничен. В их числе, в частности, порталы, содержащие экстремистский, порнографический и суицидальный контент.

В свете этой информации Роскомндазор составил акт о неудалении из выдачи Google запрещенной информации. Сама компания своих возражений не представила, в свяи с чем было возбуждено административное производство по статье “Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы”.

Отмечается, что в среднем из выдачи поисковой машины Google не удаляется до 30% опасного контента. РКН следит за тем, чтобы компания соблюдала законы России.



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