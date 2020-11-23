Врач Глебов рассказал, что не нужно делать с высокой температурой при коронавирусе

23.11.2020, 23:02, Разное

Врач из Уфы Глеб Глебов рассказал, что не нужно делать с высокой температурой, которая поднимается при коронавирусе. У людей сложилось мнение, что симптом является воспаление, а его нужно ликвидировать с помощью антибиотиков. Однако в случае с COVID-19 необходимо поступать иначе.

После получения негативного теста на коронавирус у большинства людей держится температура на уровне 37-37,5 градусов. Эти показатели говорят о характерном проявлении болезни. Сбивать данную температуру не нужно. Иногда возникают ситуации, когда показатели на протяжении месяца, напротив, снижены.

После выписки человек по-прежнему может чувствовать себя плохо. В этом случае рекомендуется сдать биохимический анализ крови. В виде осложнения может нередко развиваться панкреатит, а он, в свою очередь, провоцирует температуру. Нужно сдать общий анализ крови, чтобы просмотреть на уровень лейкоцитов.

После приема антибиотиков, которыми лечат последствия коронавируса, рекомендуется сделать УЗИ брюшной полости. Также не лишним станет общий анализ мочи. Глебов отметил, что его советы носят исключительно информационный характер.