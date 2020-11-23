Зять и тезка Андрея Григорьева-Апполонова купил шикарный особняк на Рублевке

23.11.2020, 23:02, Разное

Во время съемок программы «Звезды сошлись» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что его зять и тезка приобрел шикарный трехэтажный особняк на Рублевке, площадь которого 350 квадратных метров. По словам «рыжего Иванушки», элитная недвижимость обошлась Андрею Бурдукову в 37 миллионов рублей.

Зять популярного артиста после того, как женился на его сестре, взял знаменитую фамилию. В результате, он стал полным тезкой своего шурина и начал работать под его руководством. Григорьев-Апполонов младший на концертах группы «Иванушки International» реализовывал футболки и диски. На данный момент зять артиста строит собственную музыкальную карьеру.

Недавно «рыжий Иванушка» узнал, что его родственник приобрел шикарный особняк, расположенный на Рублевке по соседству с такими знаменитостями, как Никита Михалков и Алла Пугачева. Григорьев-Апполонов во время съемок «Звезды сошлись» признался, что для него эта новость стала настоящей неожиданностью. Он не знает, откуда зять взял средства на приобретение дорогостоящей недвижимости. Певец думал, что его тезка арендует дом, но оказалось, что состоялась сделка купли-продажи. «Рыжий Иванушка» предположил, что Андрей Бурдуков продал свою квартиру в Сочи и взял кредит, чтобы стать собственником особняка на Рублевке. Музыкант рад за родню, тем более, что ему обещали в новом жилье отдельную комнату с собственным санузлом.