Назван популярный фрукт для защиты от коронавируса

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23.11.2020, 23:02, Разное

Ученые назвали фрукт, которые может помочь защитить организм от коронавируса. В ходе исследования они изучили свойства граната. Установлено, что экстракт кожуры продукта подходит для предотвращения заражения COVID-19.
В кожуре граната содержатся фитобиотики, а они способны бороться с различными респираторными заболеваниями. Экстракты граната можно применять против герпеса и гриппа.

Результаты проведенной научной работы показали, что элементы пуникалин и пуникалагин имеют потенциал в плане взаимодействия с потенциальными белками-мишенями. Таким образом, осуществляется мощное препятствие процессу проникновения вируса в здоровую клетку.

По данным оперативного штаба, в РФ с момента начала пандемии коронавирусом заболели 2,114502 миллиона человек. Прирост инфицированных за последние сутки составил 25,173 тысячи человек. Известно, что уже выздоровели 1,611445 миллиона человек. Также сообщается о 36,540 тысячи умерших.



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