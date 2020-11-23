 

Петиция о принятии в Украине закона о коллаборационизме набрала 25 тыс. голосов

23.11.2020, 22:50, Новости дня

Петиция с требованием разработать с участием общественности и внести в Верховную Раду законопроект о коллаборационизме была опубликована на сайте электронных петиций 7 сентября Станиславом Ляшенко.

Петиция набрала более 25 тыс. подписей, необходимых для ее рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским. 

“Против Украины более шести лет продолжается агрессия со стороны Российской Федерации. Оккупированы Крым и часть Донецкой и Луганской областей. К сожалению, определенные граждане нашего государства, в том числе те, которые давали присягу на верность народу, по экономическим, политическим, личным и другим причинам перешли на сторону страны-агрессора, таким образом они стали коллаборационистами”, – отмечено в сообщении.

Автор петиции предлагает закрепить понятия “коллаборационист” и “пособник оккупантов”, а также определить статус РФ как государства-оккупанта, запретить деятельность политических объединений (партий) и общественных организаций, которые материально, информационно и иным образом поддерживают государство-оккупанта.

Статус петиции на сайте – “ожидает рассмотрения”.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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