 

Власти Краматорска не получали распоряжений об открытии мобильного госпиталя для больных COVID-19

23.11.2020, 22:50, Новости дня

Городской совет Краматорска Донецкой области не получал документов относительно организации работы мобильного госпиталя для больных COVID-19. Об этом в горсовете сообщили 23 ноября в ответе на запрос “Радіо Свобода”.

“Создание, размещение и обеспечение работы на территории города мобильного госпиталя осуществляется на основании решений или распоряжений вышестоящих органов власти. На сегодняшний день исполком Краматорского горсовета таких распоряжений не получал”, – сказано в ответе.

В сообщении исполкома отмечено, что места для больных среди взрослого населения в среднем заполнены на 80%, а для детского – не заполнены. Всего в городе предусмотрена 241 койка, в том числе 46 – для детей. 95 коек обеспечены кислородными концентраторами.

В мэрии Краматорска сообщили, что еще 98 коек нуждаются в обеспечении кислородом.

О том, что в Краматорске оборудуют мобильный госпиталь для лечения больных COVID-19 на 500–1000 коек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 5 ноября. По его словам, мобильные госпитали будут разворачивать в проблемных регионах Украины, в которых не хватает больничных мест для лечения пациентов с COVID-19.

Наибольший процент заполненности больниц первой волны эпидемии коронавирусной инфекции наблюдается в Полтавской и Черкасской областях. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 23 ноября Министерством здравоохранения.

По состоянию на 23 ноября в Украине зарегистрировано 635 689 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 945 – за последние сутки. Скончалось 11 075 пациентов с COVID-19, выздоровело 291 060 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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