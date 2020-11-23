Владивосток заполонили пугающие фейки

23.11.2020, 22:10, Разное

Через мессенджеры и социальные сети активно распространяется фейковые новости о якобы готовящемся во Владивостоке массовом отключении электричества, передает “Царьград”. Якобы линии электропередач находятся в критическом состоянии и нуждаются в срочном ремонте, на время которого весь город кроме больниц и административных зданий останется без энергии. Данные распространяются со ссылкой на некоего “сотрудника местного МЧС” и “сотрудника местных электросетей”. В пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании эту информацию опровергли.