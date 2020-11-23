“Помогают при профилактике”: Медик рассказала о пользе новогодних ёлок в борьбе с коронавирусом

23.11.2020, 22:08, Разное

Российский врач-терапевт Людмила Лапа дала интервью одному из отечественных изданий, в котором высказалась о пользе новогодних ёлок для здоровья. В частности, медик назвала праздничное растение отличным способом профилактики от коронавируса.

Сообщая о мощных профилактических свойствах ели или сосны, терапевт заявила об их способности к обеззараживанию воздуха, создающего эффект дополнительной защиты для человеческого организма. Хвойные деревья известны своим выделением биологически активных веществ фитонцидов, притягивающих к себе частицы вируса подобно магниту. Кроме того, запах хвои, попадающий в обонятельные рецепторы, способен добраться до головного мозга, обеспечивая таким образом успокаивание нервной системы человека и улучшение его настроения.

“Хвойные деревья, которые традиционно ставят дома перед Новым годом, помогают при профилактике заболевания коронавирусом и лечении от инфекции”, – резюмировала Людмила Лапа. Об этом пишет “Слово и Дело”.