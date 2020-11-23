 

“Все когда-то заканчивается”: Настя Ивлеева в необычном образе насторожила поклонников

23.11.2020, 22:08, Разное

Популярная ведущая и инста-блогер Настя Ивлеева разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой, представ в новом образе, туманно намекнула о непостоянстве. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.
На опубликованном фотоснимке красотка, запомнившаяся поклонникам светловолосой, вдруг неожиданно предстала в новом ракурсе. Одетая в яркую куртку и темну вязанную шапку, Ивлеева продемонстрировала подписчикам радикально черный цвет своих длинных волос, волной ниспадающих на плечи. “Все когда-то заканчивается”, – таким интригующим слоганом сопроводила фотографию ведущая.

Примечательно, что кое-кто из фолловеров углядел в тираде о непостоянстве грядущее расставание Ивлеевой со своим возлюбленным, рэп-исполнителем Элджеем. Впрочем, большинство поклонников предпочло выразить большой восторг по поводу смены цвета волос любимицы, заявив, что хозяйке аккаунта он очень к лицу. А всего за пару часов после опубликования пост набрал почти 600 тысяч “лайков”.



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