 

В США разрабатывают самолет без механизации крыла

23.11.2020, 22:08, Разное

Инженеры сразу нескольких компаний в США разрабатывают самолёт без механизации крыла. Любые изменения траектории в полёте будут осуществляться исключительно перенаправлением воздушного потока.
Первой продемонстрировала свою разработку корпорация Aurora Flight Sciences, сотрудники которой провели лётные испытания своего прототипа в аэродинамической трубе ещё в 2019 году. Сейчас же проект получил одобрение от американских военных, и в рамках тендера CRANE производится его дальнейшая модернизация. Самолёт представляет из себя обтекаемый фюзеляж с двумя парами крыльев. Первая находится в носовой части и имеет обычную стреловидность, а вторая пара в задней части и отличается обратным направлением. Концы передних и задних крыльев соединены между собой и образуют ромб. В центре же имеется свободное пространство, что хорошо видно на фотографии.

Помимо Aurora Flight Sciences в тендере принимают участие компании Lockheed Martin и Georgia Tech Research Corporation. Перед всеми стоит задача продемонстрировать наиболее перспективный летательный аппарат без механизации крыла. В будущем именно эту технологию планируется использовать для постройки современных самолётов, так как она позволит существенно сократить затраты на производство и снизить количество движущихся механизмов, значительно упростив ремонт техники.



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