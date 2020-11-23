Садовый заявил о “попытке узурпации” власти во Львове. “Европейская солидарность” отрицает это

23.11.2020, 21:56, Новости дня

Территориальная избирательная комиссия приняла решение перенести дату первой сессии Львовского городского совета с 3 декабря на 24-е, несмотря на то, что предварительно комиссия назначила заседание на начало декабря, чтобы провести к присяге депутатов и городского голову одновременно. Об этом 23 ноября в Facebook написал мэр Львова Андрей Садовый.

“Этой ночью состоялась неслыханная вещь, которая имеет целью узурпировать власть в городе, несмотря на волеизъявление львовян… Действовали ночью, без лишних глаз, без журналистов и приняли решение, которое никак не касается вчерашних выборов”, – отметил мэр.

По его словам, с приведением к присяге депутатов горсовета теряются полномочия предыдущего городского головы, таким образом, горсовет некоторое время будет работать без нового председателя.

“Совет в таком полулегитимном состоянии может действовать несколько недель, выбирать руководящие органы: президиум, секретаря – и.о. городского головы, заместителей городского головы, членов исполкома, председателей комиссий и т.д., принимать любые другие решения – бюджет, имущественные вопросы и тому подобное. За эти решения впоследствии ответственность придется нести новому городскому голове”, – заявил Садовый.

Он подчеркнул, что решение теризбиркома считает незаконным и будет обжаловать его во всех возможных инстанциях.

“Позорно, что такое решение ТИК пролоббировал депутат от ЕС Сергей Ивах – известный покровитель скандальных строительных афер”, – добавил Садовый.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/3693260330713495

Глава фракции “Европейской солидарности” во Львовском горсовете Петр Адамик ответил в Facebook Садовому, что никто не собирается узурпировать власть.

“Я прочитал здесь заявление действующего/будущего мэра Львова Андрея Садового, где он пишет, что где-то узрел узурпацию власти. И у меня такое впечатление, что для него выборы еще не закончились. Поэтому обращусь прямо: Андрей Садовый, прекратите истерию! Никто не “узурпирует власть”. По крайней мере из числа вновь избранных депутатов. Мы лишь требуем от ТИК выполнять норму статьи 46 закона Украины “О местном самоуправлении”, – отметил Адамик.

Он привел отрывок из закона, в котором сказано, что первая сессия совета созывается не позднее, чем через две недели после регистрации новоизбранных депутатов.

https://www.facebook.com/petro.adamik/posts/3464440113624059

По данным экзит-полла, проведенного компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера, Садовый во втором туре набирает 62,8% голосов, а его конкурент, нардеп от “Европейской солидарности” Олег Синютка – 37,2%.

Садовый возглавляет Львов с 2006 года.