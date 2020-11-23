Зеленский вывел Украину из еще одного договора в рамках СНГ

23.11.2020, 21:56, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики” № 995-ІХ, который Верховная Рада приняла 5 ноября 2020. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, Украина выходит из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств – участников Содружества Независимых Государств в Москве 25 января 2000 года и ратифицированного Верховной Радой Украины с оговорками законом от 16 января 2003 года №449-ІV.

“Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения государствами-членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину”, – говорится в сообщении.

В Офисе президента подчеркнули, что выход из Договора защитит национальные экономические интересы Украины, устраняя механизм, обуславливающий межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам.

12 апреля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ.

В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.

С 2019 года Украина вышла из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. В МИД Украины заявляли, что в целом Киев проводит инвентаризацию 236 договоров в рамках СНГ.