 

В Польше открылся передовой штаб 5-го армейского корпуса США

23.11.2020, 21:56, Новости дня

В польском городе Познань 20 ноября открылся новый передовой штаб 5-го армейского корпуса США. Об этом говорится в сообщении на сайте Службы распространения визуальной информации министерства обороны США.

Основная задача пятого корпуса – выработать стратегическое понимание и создать штаб-квартиру Командования силами США в Европе. Его создание предоставит дополнительные возможности для поддержки интересов союзников и партнеров США в регионе, говорится в сообщении.

Заместитель командующего корпусом, генерал-майор Терренс МакКенрик на церемонии открытия заявил, что создание корпуса в Польше укрепит безопасность в регионе и убедит союзников и партнеров США по НАТО “в твердой приверженности Соединенных Штатов НАТО и странам-партнерам”.

“Эта церемония здесь, в Познани, является празднованием прочных отношений между Соединенными Штатами и нашими польскими союзниками и подтверждает нашу приверженность военному сотрудничеству, безопасности и стабильности в Европе”, – подчеркнул МакКенрик. Он добавил, что стороны будут расширять военное сотрудничество при помощи совместных учений.

В феврале армия США объявила о возобновлении деятельности 5-го корпуса с целью включения передового командного пункта в Европе на ротационной основе. 

Корпус увеличит численность американских военнослужащих в Польше примерно до 5500 человек, пишет Euractiv.

Более 200 американских солдат будут служить в Познани. Командование армейского корпуса США в Польше будет единственной структурой такого уровня, развернутой в Европе.

Его основной задачей будет координация и контроль сухопутных войск США в Европе, оперативное планирование, сотрудничество и синхронизация сил США с войсками других стран НАТО, говорится в сообщении.

Польша стала членом НАТО в 1999 году. Летом 2020 года на территории государства находилось около 4000 военных США, писало агентство Bloomberg. Тогда же Варшава и Вашингтон договорились об увеличении американского военного контингента в Польше.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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