Власти США готовятся начать вакцинацию от COVID-19 в середине декабря

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23.11.2020, 21:56, Новости дня

Вакцина от COVID-19, созданная американской компанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой BioNTech, может быть зарегистрирована 11 декабря. Об этом заявил главный научный консультант операции “Сверхзвуковая скорость” доктор Монсеф Слауи, пишет “Голос Америки”.

По его словам, в течение суток после регистрации вакцина будет доставлена в штаты, которые хотят получить дозы вакцины.

По информации “Голоса Америки”, медицинских работников и представителей групп риска могут начать прививать через день или два после регистрации препарата.

Компания Pfizer объявила о 95% эффективности вакцины BNT162b2 от COVID-19, созданной совместно с немецкой BioNTech. Обновленные итоги третьей фазы испытаний вакцины опубликованы на сайте компании 18 ноября.

Компании рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд к концу 2021 года. Предварительные итоги испытаний показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вакцину Pfizer “очень многообещающей”. Pfizer уже успела продать около 82% доз своей вакцины от коронавирусной инфекции.

Конкурент BNT162b2 – вакцина mRNA-1273 американской биотехнологической компании Moderna показала 94,5% эффективности на третьей стадии испытаний.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 23 ноября в мире выявлено 58,9 млн случаев COVID-19, умерло 1,39 млн, выздоровело 37,6 млн пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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