Экономика: Российская вакцина от COVID столкнулась с производственной проблемой

23.11.2020, 21:52, Новости дня

Отечественная фармнаука смогла быстро решить сложнейшую задачу – создать несколько вариантов вакцины от коронавируса. Казалось бы, дальше все просто – надо лишь наладить массовое производство этих прививок, обеспечить себя и заработать на экспорте. Но здесь как раз-таки и возникли проблемы. Сможет ли РФ вакцинировать все население страны и монетизировать свои научные достижения?

Россия вошла в числе тех немногих стран, которые сумели самостоятельно разработать вакцину от COVID-19. Причем, не одну, а сразу три вакцины от разных научных институтов. Первой в августе была зарегистрирована векторная вакцина «Спутник V», которую разработал московский Центр им. Гамалеи. В октябре Минздрав зарегистрировал вторую вакцину – пептидный препарат «ЭпиВакКорона», разработанный новосибирским научным центром «Вектор». Наконец, на подходе третья вакцина – это живая вакцина от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Последняя находится на финальной третьей стадии испытаний.

То, что РФ смогла создать собственные вакцины от инфекции, которая перевернула весь мир с ног на голову и уволокла в пучину экономического кризиса, само по себе уже огромная заслуга российских ученых и специалистов. Казалось бы, что главное завершить испытания, а дальше остается только вколоть чудодейственное средство каждому человеку на планете, после чего о пандемии можно навсегда забыть.

Однако обещание Дениса Мантурова о том, что уже к концу 2020 года в РФ будет произведено 30 млн доз вакцины не будет выполнено. Скорее всего, будет выпущено в десять раз меньше доз.

«Производство отечественной вакцины столкнулось с уникальными вызовами: необходимо было в кратчайшие сроки найти коллектив ученых, который взял бы на себя все риски с разработкой вакцины и технологические мощности, которые способны были бы произвести требуемое количество доз. Если первое в РФ есть, то со вторым возникли некоторые сложности», – отмечает, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

На практике оказывается, что РФ пока не в состоянии произвести столько вакцины, сколько ей необходимо. В стране проживает 146 млн человек, на одного россиянина необходимо две дозы вакцины. Вопрос того, как долго действует вакцина, и как часто надо прививаться – оставляем пока за скобками. Пока озвучены планы по производству только вакцины «Спутник V». В ноябре произведут только полмиллиона доз, в декабре и январе сделают по 1,5 млн доз, с февраля начнут выпускать по 3 млн доз в месяц, и только с апреля выйдут на 6 млн доз в месяц. Получается, что

с ноября 2020 года по конец 2021 года будет выпущено 63 млн доз вакцины.

Этого явно недостаточно для вакцинации всех россиян, учитывая, что вакцинировать надо дважды. Получается, что из 146 млн россиян вакцинировать дважды вакциной «Спутник V» получится только 20% населения.

Есть, конечно, серьезные надежды на то, что две другие вакцины также скоро будут запущены в массовое производство. Будут ли у них производственные мощности больше, чем у «Спутник V»? Даже если производителям всех трех вакцин удастся выйти на одинаковые объемы выпуска, это все равно покроет потребности лишь 80% населения России.

Пока же обещают, что вторая вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора» поступит в гражданский оборот до конца этого года, но произведено будет к январю лишь 50 тыс. доз. Как быстро смогут нарастить объемы производства по этой вакцине, пока не ясно. По третьему продукты производственные планы еще более туманные.

Казалось бы все просто – надо взять лабораторный регламент у разработчиков, имеющих регистрационное удостоверение, прийти на производственную площадку и начать выпускать в больших объемах нужную всем вакцину. Но дело в том, что

между лабораторной и промышленной технологиями производства – большая дистанция.

И осуществить переход от одной технологии к другой пока могут лишь единичные компании, обладающие достаточными научными компетенциями в сложной области трансляционной биотехнологии.

«К сожалению, столь малый объем производства связан с отсутствием технической возможности увеличения производства вакцины. Да, не хватает биореакторов с правильной рецептурой и дозировкой. То есть сейчас есть «условный рецепт» вакцины. Все заявленные производители – «Биннофарм», «Р-Фарм», «Генериум» активно закупают биореакторы, но вопрос отладки производства пока остается открытым», – говорит Ольга Лебединская.

По ее словам, на разном оборудовании производство вакцин отличается, и чем больше вакцин, чем и вариантов выпуска больше.

«Обычно наладка такого массового производства занимает год, сейчас же речь идет о неделях. Именно из-за этой проблемы и не выполнено обещание Мантурова о производстве к концу года 30 млн доз», – отмечает Лебединская.

Единственная проблема, которую РФ нужно решить для запуска массового производства вакцин от коронавируса, – это нехватка оборудования, сообщил в конце октября Владимир Путин. «Есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием определенного объема оборудования – «железа», что называется, – для разворачивания массового производства», – сказал Путин.

В РФ применяется преимущественно иностранное оборудование для производства вакцин от коронавируса, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» кандидат биологических наук, представитель РАН Алексей Дейкин. Поэтому президент страны дал поручение усилить работы по разработке российских приборов для создания вакцин.

Построить заводы с нуля по производству почти 300 млн доз вакцин в год (для полного обеспечения населения России) – это слишком долго, и неподъемно финансово. Для ускорения процесса надо переоборудовать уже имеющиеся мощности в стране под производство вакцин от COVID. И, скорее всего, в ущерб тем товарам, которые производятся на этих предприятиях.

По словам Дейкина, проблема в том, что фармкомпаниям невозможно приказать переориентировать свое производство. Кроме того, РФ приходится закупать иностранное оборудование, добавляет он. Получить это оборудование, по понятным причинам, сейчас не так-то просто. И не только из-за существующих логистических проблем, но и из-за огромного спроса на это оборудование по всему миру. Все ведущие страны сейчас нацелены на одно – либо создать вакцину, либо купить лицензию на производство вакцины, и быстро нарастить объемы ее производства внутри страны.

Россия, имея вакцины на руках, могла бы разбогатеть на их экспорте. Для понимания: только в одной Индии живет 1,3 млрд человек, которым надо минимум 2,6 млрд доз вакцины (двукратная вакцинация). Стоимость российский вакцины от коронавируса не будет превышать 1 тыс. рублей за одну дозу (13 долларов), говорил глава ФАС Артемьев. То есть на две прививки потребуется 2 тыс. рублей. Получается, что только на одной Индии РФ могла бы заработать 2,6 трлн рублей или 34 млрд долларов. А есть еще много азиатских и южноамериканских стран, и целый список стран бывшего СССР, которые могут предпочесть российскую вакцину американской. На продаже нефти и газа наша страна зарабатывает примерно 20 трлн рублей.

Впрочем, коммерческая цена российской вакцины «Спутник V» будет объявлена только на следующей неделе. Но обещают, что она будет намного ниже зарубежных конкурентов – а это огромное преимущество для будущего экспорта. Объявленная цена за дозу в 19,50 долларов у Pfizer и 25-37 долларов у Moderna означает, что введение необходимых двух доз обойдется в 39 долларов и 50-74 долларов на человека, говорят в твиттер-аккаунте российской вакцины.

Понятно, что экспорт российский вакцины – это потенциально золотая жила.

«Есть красноречивые примеры по экспорту российских вакцин. Например, центр имени Чумакова производит одну из лучших в мире вакцину от желтой лихорадки, и экспортирует ее во многие страны мира, где есть эта инфекция, получая большие деньги.

В шестидесятых годах, когда была, можно сказать, крупнейшая пандемия полиомиелита, этим же центром под другим названием была разработана вакцина против этой болезни. Мы ее экспортировали в огромном количестве, и с помощью нее остановили эпидемию в Японии и других странах», – рассказывает профессор, руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Александр Бутенко.

Однако сейчас необходим колоссальный объем вакцин, поэтому экспорт российских вакцин от коронавируса возможен, но не сейчас. На данный момент важно как можно больше вакцин произвести по всему миру, чтобы как можно больше людей вакцинировать. «Первое – надо остановить заболеваемость. А потом будет второй момент – заработать на этом большом достижении науки РФ. Тем более, что РФ из своего бюджета потратила колоссальные деньги на борьбу с пандемией и экономическими последствиями», – считает вирусолог.

Учитывая серьезность проблемы и необходимость как можно быстрее вакцинировать миллиарды людей на всей планете,

РФ готова продавать свои уникальные технологии по вакцине против коронавируса другим странам. Впрочем, это не благотворительная акция.

На продаже лицензий на выпуск вакцин в разных странах наша страна вполне может зарабатывать.

Россия не отказывается выходить на международный рынок, который экспертами оценивается в 100 млрд долларов в годовом выражении, говорил президент. По его словам, РФ готова «обеспечить продажу интеллектуальной собственности», а также производить вакцину на зарубежных площадках. «Не в ущерб вакцинации в самой России – хочу подчеркнуть, поскольку мы еще должны приобрести или создать это оборудование, – мы готовы работать с инопартнерами», – отметил Путин.

Так как собственных мощностей нам не хватает для вакцинации 143 млн россиян, то дефицит вакцин внутри РФ могут компенсировать другие страны. В Российском фонде прямых инвестиций, который участвовал в разработке и продвижении вакцины, говорят, что в 2021 году произведут 500 млн доз. Это станет возможно именно за счет производства за рубежом. У вакцины «Спутник V» уже есть договоренности о производстве с четырьмя странами – Китаем, Южной Кореей, Индией и Бразилией. Но с каждым днем желающих купить лицензию на выпуск российской вакцины становится больше.

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