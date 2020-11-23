 

Столтенберг поблагодарил «избранного президента» США Байдена

23.11.2020, 21:52, Новости дня

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и «избранный президент» США Джо Байден провели телефонные переговоры, сообщил альянс.

Столтенберг и Байден «обсудили важность трансатлантического альянса как краеугольного камня коллективной безопасности». В сообщении НАТО говорится, что генсек альянса выразил надежду на «тесное сотрудничество» с «избранным президентом Байденом» для «дальнейшего укрепления связей между Северной Америкой и Европой» и «подготовки встречи лидеров стран НАТО» в 2021 году. Кроме того, генсек «поблагодарил избранного президента Байдена» за то, что Байден «является давним сторонником НАТО и трансатлантических отношений», передает РИА «Новости».

3 ноября в США состоялись выборы президената. 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден провозгласил себя «избранным руководителем» США. Действующий глава американского государства Дональд Трамп отказывается признавать поражение и намерен дойти до Верховного суда США. Отметим, что Трамп не раз критиковал НАТО, но при этом называл Столтенберга своим самым большим фанатом.



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