3,5 года получил архитектор за «сопротивление с насилием» солдату-срочнику на воскресном марше

23.11.2020, 21:50, Разное

20 ноября 2020 TUT.BY

В суде Центрального района Минска рассмотрели уголовное дело в отношении 34-летнего архитектора Артема Токарчука. Мужчину обвинили в сопротивлении солдату срочной службы на воскресном марше 13 сентября. Судья вынесла приговор: признать виновным и назначить наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Артема Токарчука обвинили по ч. 2 ст. 363 УК РБ: «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел по выполнению обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия». По словам стороны обвинения, 13 сентября примерно в 14 часов по улице Мельникайте Токарчук с группой лиц оказывал сопротивление солдату-срочнику из военной части 3214 внутренних войск МВД Максиму Чернякову. Черняков в это время охранял общественный порядок на улицах Минска. Также сторона обвинения пояснила, что задержанный Токарчук применял насилие по отношению к солдату, а именно: не меньше раза ударил его.

Этот инцидент попал на видео TUT.BY: 1.54 — 2.04 минуты. Артем на видео в белой ветровке и синих джинсах. Видеозапись приобщили к материалам уголовного дела и использовали в качестве доказательств.

Токарчук извинился перед солдатом и частично признал вину. Архитектор пояснил, что толкнул солдата Чернякова, но отрицал, что действовал в группе лиц.

Токарчук объяснил, что на Мельникайте он стал свидетелем потасовки: на земле лежал человек, который кричал, сверху был человек в бронежилете и амуниции. Подсудимый сказал, что хотел помочь разнять людей, он оттянул человека в форме, нанеся толчок в область бронежилета, поскольку чувствовал, что не может схватить его за амуницию.

По словам Токарчука, в потасовку он вмешался инстинктивно, был в шоке и стрессе из-за происходящего. После этого у него перехватило дыхание, поскольку с десяти лет мужчина болеет астмой. Тогда же он получил удар по голове, «почувствовал рассечение головы, кровь на этом месте, помутнение, шок, стресс, одышку, ноги стали ватными». После потери сознания Токарчук пришел в себя уже в автозаке. 13 сентября его доставили в больницу, где диагностировали ушибленные раны затылка и наложили швы. После этого отпустили.

Повторно мужчину задержали 15 сентября. В РУВД ему заломили руки, забросили в микроавтобус, сели на него сверху и стали избивать по голове, рукам, ногам. Затем забрали телефон, и только осмотрев его содержимое, перестали бить.

Потом минчанина увезли в Следственный комитет, оттуда — в БСМП, на суде к делу приобщили медицинскую справку от 15 сентября. Ему диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы грудной клетки, подкожные гематомы в области спины и плеча, ушибы правого и левого бедра, а также множественные гематомы на теле.

Солдат-срочник: «Можно его не лишать свободы»

Солдат срочной службы Максим Черняков на суде рассказал, что 13 сентября основной целью военнослужащих части 3214 было «задержание наиболее агрессивных и ярых участников митинга». Далее они отводили людей в автозак или передавали сотрудникам ОМОНа.

Черняков пояснил, как произошла потасовка: военнослужащие стали в оцепление, один мужчина попытался прорваться через него, Черняков схватил его за руку и побежал за ним за линию оцепления, мужчина пытался вырваться, зацепившись за ногу солдата, оба упали на асфальт. Солдат стал на колени, закрыл глаза руками, митингующие сорвали с него шлем и балаклаву. По словам Чернякова, ударили его не менее пяти раз, Токарчука он не видел.

По словам потерпевшего, часть травм у него была из-за падения, часть из-за ударов.

Черняков попросил суд, чтобы Токарчука строго не наказывали, главное, чтобы он осознал свою вину. От исковых требований потерпевший отказался.

— Я бы хотел, чтобы его сильно не осуждали. Да, он оступился, но можно его не лишать свободы, — сказал Черняков.

Приговор

В последнем слове Токарчук попросил не наказывать его лишением свободы, а дать возможность искупить вину перед человеком и обществом посредством своей творческой созидательной работы.

— Дайте мне возможность заниматься архитектурой, — сказал он.

20 ноября судья Юлия Густыр вынесла приговор Артему Токарчуку. Она признала парня виновным по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса и наказала его 3 годами и 6 месяцами лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание и запросил прокурор у суда.