Мнение: Ужас, какие дуры… Прелесть, какие дурочки

23.11.2020, 21:42, Разное

Посвящается всем моим коллегам

Не секрет, что люди, выступающие публично, постоянно сталкиваются с потоком обсценных высказываний онлайн как по поводу содержания своего выступления, так и по поводу внешности/цвета волос/манеры говорить. Я не исключение. Вчера я не сдержалась и написала пост про это, и в процессе обсуждения хейтерства меня заинтересовали два предположения из личного опыта пострадавших:

1) комменты на Youtube всегда злее, агрессивнее, чем на других площадках

2) поток хейтерских замечаний в адрес спикеров женского пола, занимающихся наукой, будет сильнее, чем в адрес мужчин.

Но так ли это в реальности или это лишь самообман жертвы-лектора на youtube? Я решила выяснить вопрос с цифрами в зубах.

Так вот, в 2014 году в очень крутом журнале Plos One вышло исследование Andrew Tsou, Mike Thelwall и других исследователей [1]. Они сделали очень простую вещь. Есть крайне популярные конференции TED – когда "топовые" в своей области люди кратко рассказывают о результатах открытий, находок, технологических решений. Ролики TED, как правило, очень популярны. Так вот, исследователи сравнили реакцию аудиторий на них на сайте самого ТED и на Youtube (и не надо думать, что это было легко).

Результаты впечатляют – и мы их узнаем, читая комментарии к собственным видео.

(1) Аудитория TEDa гораздо больше и лучше обсуждает само содержание, а ютьюберы отвлекаются на внешность спикеров и действительно более агрессивны сами по себе: в 2 раза чаще (24% против 12%) жители ютьюба вступают в перепалку с предыдущим комментатором, обсуждая все на свете, кроме темы ролика.

(2) вероятность получить критические замечания в свой адрес у женщин выше (13 %) , которые не связаны с темой лекции, чем мужчины, причем и на канале TED, и в ютьбе. И кстати, люди из научных кругов (обоего пола) получают больше дислайков, чем музыканты или предприниматели.

Очень важно понимать, что что эти данные были пропущены через корряционнный анализ. То есть сколь бы не были низки проценты, они значимы. Пол говорящего является предиктором поведения зрителя. И в результате быть женщиной-ученым нелегко, просто выбор Софии Ковалевской какой-то.

В 2018 году австралийские исследователи Inoka Amarasekara и Will J Grant [2] решили выяснить, НАСКОЛЬКО нелегко быть женщиной-ученым в публичном пространстве. Для этого они взяли популярные лекции ученых в области математики, биологии, физики, химии, географии в ютьюбе (выборка из 450 лекций) и опять же, сравнили комментарии в зависимости от пола ведущего. Сравнивались ролики, где есть видео человека, где только его голос, и когда два и более ведущих. Так вот, хуже всего было, когда в ролике был не голос человека, а присутствовало его полное изображение. Если аудитория слышала только голос, то желание оскорблять как-то пропадало. И кстати, вероятность, что женщину-спикера похвалят (прелесть какая дурочка!) выше только в том случае, если это запись с голосом, без видео.

В целом, если спикер-женщина, то в целом у нее на 10% выше шанс получить сексистские замечания и оскорбительные реплики в адрес внешности. А если выступает мужчина, то дискуссия становится сразу на 17% нейтральнее и все активно обсуждают содержание лекции.

И маленькая вишенка: если ведущих двое, то с неплохой вероятностью зрители на ютьюбе будут делать предположения о разного рода сексуальных отношениях между ними.

Бойтесь, хейтеры, мы вас посчитаем: "ты взвешен на весах и найден очень лёгким".

_________________________

[1] Tsou A, Thelwall M, Mongeon P, Sugimoto CR (2014) A Community of Curious Souls: An Analysis of Commenting Behavior on TED Talks Videos. PLoS ONE 9(4).

[2] Inoka Amarasekara, Will J Grant. Exploring the YouTube science communication gender gap: A sentiment analysis // Public Understanding of Science. Volume: 28 issue: 1: 68-84.

***

Автор: Александра Архипова