Мнение: Загадка про башню

23.11.2020, 21:34, Разное

В башне рапунцели есть три этажа.

Самый высокий этаж, где рапа сидит, точнее думает, что сидит, называется «подходит – не подходит».

Она зорко смотрит сверху, как ей кажется, и оценивает мужчин. Она много горюет, что такая замороженная, никто ей не подходит. Иногда, когда сердечко вдруг как-то кольнёт или бабочки в животе шевельнутся, она обсуждает мужчину с мамой или подружками. Те ее отговаривают со словами «да он же стремный» или «сдался он тебе». Потому что они тоже – рапы. Никто не обращает внимания, сдалась ли рапа этому мужику и готов ли он пережить факт, что она его выбрала. Это главная особенность всех рап: они смотрят на других так, будто выбирают только они.

Каждый день я читаю не только в письмах, но и в ленте истории рап, которые горюют, что им никто не подходит, что они «фрустиши-замороши». То есть чтение моего блога обогащает их только терминологией, на которой они ведут репортаж из той же самой башни, ласково коверкая слова. Шампусик, кремушек, фрустишка, онежка.

Но даже рапе хочется не только чувства своего величия на воображаемом троне, но и жизни, хотя бы половой. Поэтому рано или поздно любая рапа сползает на этаж ниже. И этот второй этаж называется «признаться – не признаться».

На этот этаж рапа спускается, когда она уже решила, что мужчина ей подходит, несмотря на отговоры мамы и подруг. И ей необходимо решить, как его осчастливить. Потому что, пока он не в курсе, что на него пал жребий, он не обращает на рапу внимания. Не смеет.

Этот период, то есть этаж, может затянуться надолго. Рапа обсуждает с друзьями в сети, как ей поступить. Намекнуть? Или вывалить прямолинейно? В первом случае он может не понять намёка, а во втором слишком быстро проступит к делу, а рапе хотелось бы ухаживаний, то есть танцев вокруг короны. Вариант, что избранник просто сбежит, рапа не рассматривает или рассматривает как слишком бредовый. Ну отказываются некоторые чудики от Нобелевской премии, но премия от этого не страдает.

Не зависимо от того, какой вариант выбрала рапа: намекнуть или вывалить, она вскоре оказывается на первом этаже своей воображаемой башни. Если она сначала намекнула, то вскоре после этого обязательно вывалит, поэтому разницы нет.

Первый этаж называется «дать шанс – не давать шанса». Подруги и мама уговаривают шанса не давать, но если рапа их к этому моменту очень достала, иногда уговаривают дать шанс. Речь в это время идёт о сливе рапы, она сливалась уже на втором этаже, когда намекала, а потом вываливала равнодушному парню, что он ее избранник. Но на первом этаже этот слив уже очевиден всем и даже ей: вложений от него нет, предложений нет, отношений нет, ничего нет. Даже она сама понимает, что надо бы отлепиться. Но как?

Спуск с башни в реальности начинается с уровня пола. И когда рапа добирается до первого этажа и готова говорить с избранником на равных, она уже далеко под плинтусом. И это усложняет задачу. Ей хочется гордо повернуться и уйти или даже бежать, роняя тапки, но для этого надо сначала вылезти из подвала.

Поэтому рапа решает, что надо дождаться какого-то предложения и отказаться. Но как получить предложение? Попросить, получить предложение и отказать? «А все уже, все, надо было раньше…»

Она просит, ей отказывают, просит опять, ей отказывают, она не может дождаться предложения, чтобы тоже отказать. Как тут дать шанс или не давать шанс?

Приходится поставить жирную точку.

Позвонить и сообщить, что все кончено, даже не начавшись. Заблокировать.

И отправляться в башню, на самый высокий этаж, чтобы смотреть оттуда и браковать новых кандидатов. Которые даже не подозревают, что кандидаты.

Рапе кажется, что она осталась при своём. И действительно, ее башня при ней, даже стала выше.

А что она потеряла?

С каждым новым циклом она теряет больше и больше, то спускаясь с воображаемой башни, то поднимаясь на неё.

Что она теряет? И как остановиться?

Кто понимает, без общих слов?