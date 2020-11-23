Мнение: Уникальность евромайдана

23.11.2020, 21:20, Разное

Уникальность евромайдана

Очередная годовщина начала Евромайдана послужила поводом для праздничных церемоний, на которые сразу же нашли деньги в бюджете нищей страны. Имитируя народную радость, они дают богатую пищу для иронических комментариев, которые оставляют сейчас в социальных сетях тысячи обманутых и разочарованных украинцев, наблюдающих за лицемерным пропагандистским шоу.

Однако, на самом деле, эта дата логичным образом заставляет нас подвести итоги политического процесса, который начался печально знаменитым сетевым флэш-мобом на Майдане, организованным в поддержку ассоциации с Евросоюзом, закончившись для Украины нынешней катастрофой. «По плодам их узнаете их» – этот древний материалистический тезис заставляет нас спросить, какими оказались на выходе результаты Евромайдана? И ответы на этот вопрос можно отыскать буквально везде: в платежках с новыми тарифами, которые почти равняются пенсиям и зарплатам, в декларациях бесстыдно разбогатевших на фоне общей бедности депутатов, в жутковатых криминальных сводках, в очередных безумных инициативах обосновавшихся во власти националистов, или в сухих данных статистики, которые лаконично рассказывают о том, как упал за эти три года уровень жизни украинских граждан, и сколько людей потеряла за это время страна – в результате последствий кризиса, миграции и войны.

В течение последних лет сторонники майдана навязывали украинцам тезис об уникальности этого политического события. Конечно, на самом деле в стране случился достаточно банальный переворот – когда часть элит, опираясь на активную внешнюю поддержку, сбросили своих политических конкурентов, мобилизовав против них распропагандированных с помощью медиа граждан. Однако, разговоры об уникальности Евромайдана все же имеют под собой некоторый смысл – пускай, совсем не тот, который вкладывают в него правительственные пропагандисты. Ни одно другое политическое движение нашего времени не приводило к таким катастрофическим последствиям в такие короткие сроки. Крылатая латинская фраза «malum nullum est sine aliquo bono» – «нет худа без добра» – явно сказана не об украинской истории последних лет. Результаты Евромайдана ухудшили жизнь украинцев абсолютно по всем показателям, не принеся в нее сколько-нибудь существенных положительных изменений. И в этом смысле, он действительно представляет собой определенный феномен, который предстоит оценить будущим историкам. Ведь люди, которые пришли три года назад в центр Киева, свято верили обещаниям, что они будут жить лучше, а их существование как будто бы наконец-то обрело отсутствовавший в нем смысл. «Это был едва ли не единственный раз, когда они почувствовали, что они годятся на что-то большее, нежели родиться, пойти работать, а потом сдохнуть. Почувствовали себя людьми, делающими историю. Почувствовали свою значимость», – справедливо пишет об этом одесский журналист Юрий Ткачев.

Прошло три года, и согласно данным опроса Kantar TNS Online Track 75% украинцев считают, что Евромайдан так и не достиг задекларированных три года назад целей, а противоположного мнения придерживается всего 5% респондентов. В ходе опроса социологического центра «София» 82% респондентов констатировали, что Евромайдан ухудшил их жизнь, и только 4,9% заявили, что она стала лучше. Эти данные показывают, что от майдана проиграли практически все украинцы. Промышленный рабочий класс, интересы которого с презрением игнорировала вдохновленная на бунт либеральная буржуазия. Окончательно обедневшие селяне, которым уже вскоре предстоит пережить отмену моратория на продажу земли. Трудовые мигранты, особенно пострадавшие от кризиса украино-российских отношений. Сотрудники бюджетных учреждений, учителя и врачи, студенты и пенсионеры, многочисленные категории льготников и вынужденные переселенцы. Журналисты, которые сыграли особо неприглядную роль в трагических событиях последних трех лет. А также мелкие и даже средние предприниматели, чей бизнес был беспощадно раздавлен катком кризиса. Накануне годовщины Евромайдана в прессе символично прозвучало отчаянное обращение работников украинской IT-индустрии. Ее представители активно участвовали в протестах три года назад, а сейчас жалуются на то, что власти терроризируют и разоряют айти-компании, констатируя массовый отток покидающих Украину специалистов.

По сути, от изменений в стране действительно выиграло всего несколько процентов граждан. В основном, это те, кто сделал политическую карьеру по результатам Евромайдана и вспыхнувшей вслед за ним войны, сколотил капитал на коррупционных сделках правительства или нажился на криминальном бизнесе – к которому относятся грабежи в зоне АТО, спекуляции собранным для фронта имуществом, контрабанда, рейдерство, торговля оружием, добыча янтаря и вырубка леса. А также, реципиенты иностранных грантов, клиентела усиливших свое могущество олигархов и вчерашние ультраправые маргиналы, успешно влившиеся в состав властных и силовых структур. Но главными выгодоприобретателями майдана, безусловно, стали сверхбогатые украинцы, которые выдвинули из своей среды президента страны, и обеспечили для себя полную независимость в рамках феодов своих бизнес-империй. Именно они больше всего заинтересованы в сохранении сложившегося статус-кво – что несложно понять, просматривая телеканалы Порошенко, Коломойского, Ахметова и Пинчука, вещающие по одним темникам и в едином ключе.

Мифический царь Мидас превращал все вокруг себя в золото – а украинское правительство, которое пришло к власти в результате переворота, таким же волшебным образом сумело разрушить буквально все, что кое-как поддерживало существование украинского общества с момента окончания советской эпохи. Разжигание национализма, который использовали для радикализации и милитаризации уличного протеста, постепенно дестабилизировало страну и стало решающим условием для начала войны, от которой пострадали миллионы людей. А одним из результатов российско-украинского конфликта, с торговыми войнами и разрывом прежних производственных связей, явилось уничтожение значительной части национальной промышленности – в широком спектре от автопрома и предприятий авиакосмического комплекса до «лишних» угольных шахт, которые оказались не нужны страдающему от нехватки угля государству. Разоряются даже деревообрабатывающие фабрики – несмотря на то, что украинский лес хищнически вырубают для экспортных поставок в Европу. Вопреки правительственным реляциям, падение промышленного производства по-прежнему остается стабильным. И наряду с инфляцией, кризисом банковской системы, постоянным увеличением неподъемного внешнего долга, это безнадежно тянет на дно экономику Украины.

Однако, Кабмин не делает никаких попыток смягчить для граждан последствия этого кризиса. Напротив, под давлением внешних кредиторов украинские чиновники усиленными темпами демонтируют остатки системы социального обеспечения, которая представляла собой рудимент советского времени, и годами позволяла выживать миллионам малоимущих граждан. Здравоохранение и образовательную систему Украины открыто переводят на коммерческую основу. Разрекламированная реформа правоохранительных органов породила некомпетентную и коррумпированную полицию – она впитала в свои ряды радикальных националистов, но оказалась полностью беспомощной перед лицом преступности, которая постоянно растет в нашпигованной оружием и стремительно нищающей Украине. А темпы развития бедности по-настоящему поражают – начиная с весны 2014 года, в стране обвально росли цены и тарифы, на фоне безработицы и падения реального уровня зарплат. И в результате, согласно недавно озвученным данным ООН, на сегодня за чертой бедности находится около 80% жителей страны, которая практически официально считается самым бедным государством Европы.

При этом, Украина окончательно превратилась в страну-сателлит, которая едва ли не гордится унизительной зависимостью от Евросоюза, США и международных финансовых организаций. А они открыто диктуют свою волю, навязывая нам меры, за которые придется расплачиваться не одному поколению украинских граждан. Часто эти антисоциальные реформы проводятся под непосредственным управлением иностранных чиновников, которые, как правило, покидают Украину сразу после их очевидного провала. В то же время, гуманитарная политика государства всецело отдана на откуп националистам: они полностью формируют культурную повестку, запрещают книги и фильмы, уничтожают памятники, переименовывают города – форматируя историческую память и превращая Украину в европейский полигон ревизионизма. В сочетании с правой пропагандой это привело к шовинизации общества, где стали обычными доносительство, язык ненависти и агрессивная нетерпимость к инакомыслию.

Теряя источники дохода, украинцы одновременно лишились демократических прав и свобод – даже в том объеме, в котором они имели их при предыдущих режимах. За минувшие три года власти арестовали по политическим статьям сотни людей, превентивно зачистили страну от оппозиции, запретили или свели к нулю деятельность левых партий, которые могли бы мобилизовать людей на социальный протест. А также, установили реальную цензуру в СМИ, которые давно не позволяют себе критиковать правительство или президента таким образом, как они делали это при Януковиче. Стоит добавить, что давление со стороны власти сочетается с погромными действиями вооруженных ультраправых формирований, которые разгоняют и преследуют оппонентов, пользуясь тем, что их статус дает им возможность избежать ответственности практически за любые правонарушения – и даже бравируя этим узаконенным беззаконием.

Наглая демонстрация своих привилегий вообще является визитной карточкой нынешнего режима. Политическая элита, которая сформировала власть по итогам Евромайдана, с пафосом именуя его «революцией достоинства», с особым смаком вытирает ноги об украинский народ. Те, кто когда-то кричали о мифическом золотом унитазе бежавшего из страны президента, открыто декларируют дорогие квартиры, лимузины и триллионы наличных денег, тыкая этим в лицо обедневшим людям. Украинцы оценивают это по достоинству. Рейтинги правительственной партии «Народный фронт», которая пришла к власти на волне патриотической истерии, обещая обнести страну заградительной стеной, и успешно освоила выделенные на это средства, упали до 0,8 процента. Популярность президента также стремительно снижается – несмотря на его бесстыдный пиар в медиа, – а доверие к «парламенту войны» еще меньше. «Ни один состав Верховной Рады не имел такого уровня общественного недоверия, как нынешний. Последний раз опрос общественного мнения проводился центром SOCIS в апреле 2016 года. Оказалось, что парламенту доверяют только 0,7%, скорее доверяют – 8,4%. Не доверяют – 90%. Самый низкий уровень поддержки ВРУ наблюдался в Киеве и на юге, где этот показатель равнялся нулю. Если учесть, что с апреля прошло уже более полугода, во время которых парламентарии успели самоотверженно наделать еще больше скандалов, ситуация с недоверием смотрится совсем плохо. Речь идет не только про парламент, как таковой. Дела намного хуже – это банкротство системы парламентаризма», – пишет Марина Ставнийчук, которая длительное время представляла Украину в составе Венецианской комиссии.

По сути, эти данные указывают на нелегитимность руководства страны. Однако, если три года назад граждане могли выйти на улицу, чтобы высказаться против политики действующего правительства, сегодня у них фактически отобрали такую возможность. Захватившие власть политики не собираются отказываться от нее, несмотря на постоянно растущее народное недовольство. Разговоры о том, что при необходимости украинцы вновь выйдут на майдан, чтобы поставить на место зарвавшуюся власть, оказались блефом. Социальные протесты заранее объявлены провокацией Путина, которую обещают подавить самым жестким путем – многозначительно кивая в сторону националистических батальонов, превратившихся в придворную гвардию политиков и частные армии олигархов. А металлоискатели и решетка, которую установили в эти дни в центре Киева, наглядно показывают, какими бесправными стали за эти три года жители нашей страны – несмотря на все пропагандистские заклинания о достоинстве и свободе.

Именно такими явились для нас результаты стартовавшего три года назад Евромайдана. И сегодня очень важно извлечь урок из того, что происходило в стране начиная с ноября 2013 года – когда обманутых украинцев вынудили бороться против их собственного будущего, хотя их протест должен был иметь совершенно другие цели и лозунги. «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов», – говорил об этом Ленин, с которым так ожесточенно воюет сейчас украинское государство.

Разве вам не кажется, что это было сказано сто лет назад именно про уникальный украинский майдан?

Андрей Манчук

https://liva.com.ua/euromaidan-ukraine.html – цинк