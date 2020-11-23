В Перми помогли американцу с редкой болезнью

23.11.2020, 21:16, Разное

В одной из клиник Пермского края прошел лечение житель Техаса Алан Спенсер, передает URA.Ru. Американец болеет редким недугом – меозитом с включенными тельцами. Это аутоимунное заболевание, при котором имунная система начинает разрушать мышцы человека.

В техасской клинике врачи сказали Аналу Спенсеру, что болезнь не лечится. В России специалисты помогли ему улучшить состояние.