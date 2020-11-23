Ученые из России научились диагностировать пародонтит на ранней стадии развития

23.11.2020, 21:14, Разное

Российские исследователи разработали метод, позволяющий диагностировать пародонтит еще на ранней стадии развития. Данное заболевание ротовой полости является одним из самых распространенных, но обнаружить его удается в основном на поздних стадиях.

Разработкой нового метода занимались сотрудники Самарского национального исследовательского университета им. Королева. При помощи рамановской спектроскопии они выяснили, что на ранних стадиях пародонтита наблюдается нарушение водно-минерального обмена или синтеза коллагена, хотя обычно на наличие заболевания указывали изменения, происходившие в мягких тканях, окружающих зуб, или ротовой жидкости.

По словам ученых, компактный спектрограф способен помочь в диагностировании пародонтита на ранних стадиях без необходимости исследования ткани зуба с применением специального оборудования. Чувствительность алгоритма составила 95,5%. Также специалисты работают над созданием экспресс-прибора для проведения неинвазивной диагностики заболевания. В основном пародонтит развивается у людей, чей возраст составляет более 30 лет, отмечает «РИА Новости».