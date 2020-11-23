Сергей Нарышкин: Русофобия на Западе помогла избежать наказания многим нацистским преступникам

23.11.2020, 21:14, Разное

Сергей Нарышкин дал интервью относительно Нюрнбергского процесса, юбилей которого отмечался недавно. Глава Службы внешней разведки Российской Федерации уверен, что многие нацистские преступники смогли избежать наказания благодаря русофобии в странах Запада.

Накануне отмечался юбилей начала Нюрнбергского процесса, суда над нацистскими военными преступниками. Руководитель СВР РФ в интервью Михаилу Гусману пояснил о ситуации в 1945-47 годах, которая, по его мнению, позволила многим фашистам избежать справедливого наказания. Взаимоотношения между странами-союзниками во Второй мировой войне начали ухудшаться из-за так называемого иранского кризиса 1946 года.

Вследствие раскола внутри лагеря антифашистского блока, СССР, Великобритания и Соединённые Штаты заняли разные стороны. Фултонская речь на тот момент уже бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля ознаменовала начало холодной войны между Советским Союзом и западными государствами. Тогда же в США и Европе начали массово продвигать русофобию, антикоммунизм и антисемитизм, уверен Нарышкин.

Это сыграло на руку большому количеству нацистских преступников. Многие из них открыто сотрудничали с западными элитами. Так, разведслужбой Западной Германии руководил Рейнхард Гелен, на совести которого не одно преступление. А Отто Скорцени, числившийся до этого в составе СС, работал на разведки сразу нескольких стран. В результате многие бывшие нацисты после войны не только не были привлечены к ответственности, но и стали богатыми и уважаемыми людьми. Подобную ситуацию ярко демонстрируют истории Густава Круппа и Фридриха Флика, до и во время войны спонсировавших гитлеровский режим.