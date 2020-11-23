Ученые рассказали о влиянии Солнца на распространение COVID-19

23.11.2020, 21:14, Разное

Ученые создали новую модель, продемонстрировавшую, что Солнце играет важную роль в борьбе с распространением вирусных инфекций, включая COVID-19. В основном в зоне риска находятся регионы с умеренным климатом, где наблюдаются сезонные вспышки простудных заболеваний и гриппа.

Взаимосвязь между распространением вирусных инфекций и влиянием Солнца заключается в количестве дневного излучения, отметил сотрудник Университета Крита Фабрицио Никастро. В регионах с умеренным климатом зимой и весной количество солнечного излучения достигает минимума, поэтому интенсивность вирусов и бактерий повышается в несколько раз, что становится причиной сезонных эпидемий.

Поскольку инфекции в основном распространяются воздушным путем, то ультрафиолет уничтожает большинство вирусов и бактерий, своеобразно дезинфицируя открытые участки Земли. Также недостаток солнечного излучения может привести к потере иммунитета из-за антигенного сдвига, что аналогичным образом влияет на ускорение распространения инфекций, подобных коронавирусу.