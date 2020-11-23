Бегство из городов

23.11.2020, 21:06, Разное

Смогут ли жители мегаполисов остановить смерть российской деревни? Репортаж с круглого стола Общероссийского гражданского форума.

В рамках Общероссийского гражданского форума (ОГФ) прошел круглый стол на тему «Готовы ли деревни, села, экопоселения и другие малые территории к принятию переселенцев из крупных городов». Во время дискуссии участники обсудили, смогут ли российские села и деревни принять городское население, с какими сложностями могут столкнуться переселенцы и как можно снизить риски дезурбанизации.

Как обозначил в начале встречи координатор проекта комитета гражданских инициатив «Муниципальная карта России: точки роста» Дмитрий Соснин, основной задачей круглого стола был поиск способов грамотной дезурбанизации общества. Этот процесс отчетливо оказался заметен на фоне пандемии, когда, по словам экспертов,

только Москву покинуло около двух млн человек — люди уезжали в села и малые города

(стоит, правда, отметить, что отток имел возвратный характер). Схожую тенденцию можно было наблюдать и в других мегаполисах.

Как уверен Соснин, этот тренд вполне можно использовать для привлечения человеческого капитала на малые территории. Однако для достижения этой цели необходимо преодолеть определенные барьеры. Последние пятнадцать лет переселение из городов было маргинализировано и считалось видом экстрима или дауншифтинга. В итоге с подозрением к нему относились не только сами жители мегаполисов, но и обитатели малых территорий.

Фото: РИА Новости

— Мы говорим, что есть потенциал к переселению: по многим исследованиям видно, что часть горожан хотела бы уехать жить в села. Однако никогда не ставился вопрос, готова ли принимающая страна пустить к себе всех этих людей, — замечает руководитель Исследовательской группы ЦИРКОН и модератор мероприятия Игорь Задорин.

По его мнению, значительную роль в вопросе переселения играет не только отсутствие в деревнях и селах привычной инфраструктуры, но и социокультурный уровень местного населения.

Многие сельчане психологически не готовы принять мигрантов из крупных городов, поэтому в современных поселениях часто присутствует разделение на «местных» и «приезжих».

Вопрос, как сделать процесс переселения инклюзивным и максимально комфортным для обеих сторон до сих пор не решен. О различных способах и попытках выстроить коммуникацию «между мегаполисом и селом» на круглом столе рассказали как жители малых поселений, которые уже сталкивались с ролью принимающей стороны, так и представители «переселенческих» школ, которые помогают горожанам покинуть «бетонные джунгли».Первым позитивным примером стал проект «Добрая Земля» — экопоселение во Владимирской области, основанное в 2010 году. Сейчас на его территории проживают порядка тридцати семей. Об опыте построения общины, а также интеграции в него новых жителей рассказал сооснователь «Доброй Земли» Константин Липатов, при этом первое, на что он попросил обратить внимание, суррогатность всего проекта. «Добрая Земля» совсем не обычное село — это частный проект, который планировался как ресурсный центр для объединения нескольких поселений. Привлечение новых жителей-единомышленников все еще остается одной из главных целей создателей проекта, потому что для местных обитатели «Доброй Земли» остаются совсем чужими, а

хорошие отношения получается выстраивать только через экономическое сотрудничество.

Как сказано на сайте проекта, одним из приоритетных направлений в деятельности «Доброй Земли» является «возрождение в общественном сознании привлекательного образа жизни в сельской местности». Поселение начинали создавать буквально в «чистом поле», тогда в качестве «входного билета» можно было «хоть дорогу вместе построить». За последние десять лет ситуация изменилась. Перед началом жизни в поселении необходимо пройти несколько естественных фильтров, рассказывает Липатов. Для начала купить участок на территории «Доброй Земли» (гектар сейчас стоит несколько сотен тысяч рублей). Кроме того, люди могут приехать на различные мероприятия, познакомиться с соседями, изучить правила проживания и решить подходит им это место или нет.

Танцы в «Доброй земле». Фото: Вконтакте Зимний праздник. Фото из архива сообщества «Добрая земля» / Вконтакте

— Сейчас приезжающий человек может сразу же интегрироваться в сообщество: получить в собственность землю, подключиться к сетям, отдать ребенка в семейный детский сад. Сейчас мы работаем над тем, чтобы максимально отвечать запросам приезжающих. Мир сейчас очень подвижный, я думаю, что в любом месте у нас есть возможности, чтобы создать среду для талантливых людей, — рассказывает Липатов.

Совсем по-другому выглядит история классического села Ивановское на Лехте в Ярославской области, которое последние несколько десятков лет возвращается к жизни. Важную роль для возрождения села сыграла школа. Сейчас она фактически является градообразующим предприятием для нескольких поселений. Как рассказывает ее директор Владимир Мартышин, еще тридцать лет назад село мало чем отличалось от других депрессивных территорий России. Мартышин переехал туда в начале 90-х и сразу занялся реорганизацией муниципальной школы на 56 человек. Процесс занял четыре года. Помимо обычных предметов Мартышин включил в программу такие предметы, как «Добротолюбие», «Отечествоведение», «Моя родословная», а также ввел преподавание музыки, живописи и хореографии (все они были введены в рамках образовательных правил).

— Через некоторое время, народ ринулся в село, чтобы отдать своих детей в школу. Сегодня нормальное образование и воспитание востребованы. В общей сложности в наши края переехало жить около четырехсот пятидесяти человек. Сейчас в школе обучаются около двухсот детей, — говорит Мартышин.

Директор школы в Иваноском Владимир Мартышин с воспитанниками. Фото из личного архива / Вконтакте

Как рассказывает социолог Никита Покровский, сейчас переезд в деревню входит в моду и становится «хипстерским» занятием.

Однако, по его мнению, «деревня» максимально не готова к тому, чтобы принять к себе жителей мегаполисов. К примеру, на малых территориях «переселенцам» сопротивляются местные власти, которые в регионах имеют серьезное влияние.

— Им не нужны горожане ни в каком виде. Жители мегаполисов грамотные, знающие люди, которые прекрасно видят, что происходит на малых территориях. А там в свою очередь очень много серой экономики, браконьерства и ненормативного использования ресурсов, — объясняет Покровский.

При этом, как добавляет социолог Владимир Якимец, какие-то категории жителей жители регионов все же готовы принять. Согласно исследованиям, проведенным в Костромской, Ярославской области, а также Республиках Татарстан и Крым, в регионах есть запрос на специалистов в области здравоохранения, а также молодых управленцев в муниципальные органы.

Повысить готовность сельских поселений к приему горожан пытаются школы «переселенцев». На круглом столе выступили представители трех из них: Антонина Кулясова, автор проекта «Лесная школа на Устье» в Архангельской области и школы «Экопоток», Ольга Долгова, соснователь арт-кластера Melnica Space в Тульской области, а также Катя Затуливетер, основатель проекта Altourism.

Как рассказывает Кулясова, ее команда начинала работать с молодежью из регионов, чтобы показать, какие возможности им предоставляет деревня и стоит ли возвращаться туда после завершения учебы в городе. Затем идея переросла в онлайн-проект для тех, кто заинтересован в развитии сельской местности. Кроме онлайн обучения, люди также могут приехать и позаниматься «очно» на площадке школы в Архангельской области: преподаватели позволяют погрузиться в сельскую жизнь на несколько дней или на неделю.

Главная страница проекта «Альтуризм»

— Процесс для переезда в деревню сложен, потому что у местных свой взгляд на то, как деревня должна жить. Кроме того, человек должен переезжать в деревню с коллективом, в одиночку — это тупиковый путь, человек замыкается в себе. Кроме того, индивидуализм сельское поселение может отторгнуть, — говорит Кулясова.

Как отмечает Ольга Долгова, путь переселенцев, также осложняет то, что никто не понимает системности проблем: «каждый смотрит на них со своего бока», поэтому культурный обмен между горожанами и местным населением построить не получается.

— Часто, горожанин, который переезжает на малую территорию, бежит из города и город отрицает. Этот побег сразу перекрывает поток культурного обмена между жителями.

«Кроме того, из отрицания города рождается неуверенность в себе и страх, что человек в деревню принести ничего хорошего из города не может, — отмечает Долгова. При этом, по ее мнению, доверительные отношения между приезжими и местными построить возможно, но только в том случае, если лидером «переселенцев» будет не один человек, а все сообщество».

Катя Затуливетер

— Есть только один критерий, по которому можно понять, будет волна переселений из города в деревню или нет. Это желание и намерение местных жителей. Это могут быть и пять человек на всю деревню, и люди, живущие в отдалении, но желающие, чтобы даже вымершая деревня получила вторую жизнь. Тогда у этой территории есть шанс. Не важно, насколько доступна территория и какие медицинские услуги там можно получить. Все это начнет развиваться, если жители захотят развития, — говорит Катя Затуливетер, основатель проекта Altourism.

Как отмечает Затуливетер, местное сообщество должно само решить, какие люди им нужны для развития территории, и под конкретную аудиторию на землю уже и должны приезжать переселенцы. Затем нужно создать некую систему поселений, куда возможно переехать, тогда городские жители смогут выбрать для себя наиболее комфортные условия проживания и найти место, где они востребованы. Только тогда движение переселенцев можно сделать массовым. При этом власть должна быть подключена только на последнем этапе.

Разница в плотности населения в регионах России. Данные Екатерины Затуливетер

— Если будет хоть какая-то попытка решить проблему сверху, все наработки за последние пятнадцать лет будут перечеркнуты. Придется начинать все сначала. Мы начинаем поднимать снизу людей, чтобы они сами могли решать, что они хотят делать с территориями, на которых живут, этот процесс уже запущен. Любое решение сверху может погубить эту ситуацию, — подытоживает Затуливетер.

Дарья Козлова

корреспондент «Новой»