Зеленский подписал указ о назначении Хомы главой Сумской ОГА

23.11.2020, 21:02, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал указ о назначении Василия Хомы главой Сумской областной государственной администрации. Об этом говорится на сайте президента.

5 ноября сообщалось, что Зеленский уволил председателя Сумской ОГА Романа Грищенко. После чего 11 ноября Кабинет Министров Украины согласился с назначением Хомы на пост главы ОГА.

Хома родился в 1966 году. Окончил с отличием Харьковский юридический институт. Работал на должностях государственной службы, в органах местного самоуправления, а также занимал руководящие должности на предприятиях и в учреждениях, говорится в сообщении на сайте президента. Имеет ряд правительственных наград. Заслуженный юрист Украины.

На сайте Хомы говорится, что он работал в Харьковской ОГА с 2010 по 2014 год, то есть, при ее главе Михаиле Добкине. Был руководителем аппарата обладминистрации. По данным издания KHARKIV Today, Хома также был заместителем главы харьковской ячейки Партии регионов.

До сегодняшнего дня он был главой ревизионной комиссии “Международной страховой компании”.