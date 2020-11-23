54,3% украинцев заявили, что с начала пандемии COVID-19 в их семьях стало меньше денег – опрос

23.11.2020, 21:02, Новости дня

Согласно результатам опроса социологической платформы Liberty report, в семьях 54,3% украинцев с начала пандемии COVID-19 стало меньше денег. Об этом изданию “ГОРДОН” сообщила пресс-служба программы “Свобода слова Савика Шустера”, по заказу которой было проведено социологическое исследование.

23,9% опрошенных утверждают, что денег в их семье “значительно уменьшилось”.

56,9% жителей украинских городов заявили, что экономически пострадали от кризиса, связанного с коронавирусом.

Финансово легче переживают кризис жители села. При этом у 7,7% жителей сельской местности доходы в период пандемии увеличились.

Опрос проводился 12–13 ноября на территории Украины среди граждан старше 18 лет. В нем приняли участие 15 004 пользователей проекта журналиста Савика Шустера E-democracy (“Электронная демократия”) и 400 респондентов интернет-панели Liberty report. Максимальная погрешность выборки по социально-демографическим характеристикам – 3,3%.

По состоянию на 23 ноября в Украине зарегистрировано 635 689 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 945 – за последние сутки. Скончалось 11 075 пациентов с COVID-19, выздоровело 291 060 человек.

14 ноября в стране вступил в силу “карантин выходного дня”. Соответствующее решение Кабинета Министров было принято из-за увеличения количества больных COVID-19. Ряд украинских городов отказался его вводить в связи с тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что в прошлые выходные, 14–15 ноября, карантин соблюдался “так себе”. В эти дни полицейские закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов. По фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

23 ноября на селекторном совещании, посвященном ситуации с COVID-19, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что “карантин выходного дня” дает результаты.