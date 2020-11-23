В Раде 27 депутатов болеют COVID-19
23.11.2020, 21:02, Новости дня
По состоянию на 23 ноября коронавирусной инфекцией болеют 27 депутатов и 34 работника аппарата Верховной Рады Украины. Об этом 23 ноября сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк на своей странице в Facebook.
Кондратюк сообщила, что она как врио председателя парламента провела очередное аппаратное совещание.
По ее словам, парламент работает в обычном режиме.
https://www.facebook.com/olena.kondratiuk/posts/3816008698430468
11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 и будет работать дистанционно.
Днем позже сообщил о болезни первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
С 12 ноября вице-спикер парламента Елена Кондратюк исполняет обязанности председателя Верховной Рады.
16 ноября было известно о 27 депутатах, которые болеют COVID-19, а также о 24 сотрудниках аппарата парламента.
19 ноября о болезни на своей странице в Facebook написал народный депутат фракции “Европейская солидарность” и экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
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