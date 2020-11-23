 

19,4% украинцев заявили, что уже переболели COVID-19 – опрос

23.11.2020, 21:02, Новости дня

Согласно результатам опроса социологической платформы Liberty report, 19,4% украинцев заявили, что уже переболели COVID-19. Об этом изданию “ГОРДОН” сообщила пресс-служба программы “Свобода слова Савика Шустера”, по заказу которой было проведено социологическое исследование.

В то же время 80,4% опрошенных считают, что не были инфицированы коронавирусом.

“При пересчете результатов в соответствии с масштабами страны, количество тех, кто переболел, может составлять более 3 млн украинцев”, – говорится в сообщении.

При этом 12,1% респондентов отметили, что знают людей, которые умерли после того, как заболели COVID-19.

Опрос проводился 12–13 ноября на территории Украины среди граждан старше 18 лет. В нем приняли участие 15 004 пользователей проекта журналиста Савика Шустера E-democracy (“Электронная демократия”) и 400 респондентов интернет-панели Liberty report. Максимальная погрешность выборки по социально-демографическим характеристикам – 3,3%.

По состоянию на 23 ноября в Украине зарегистрировано 635 689 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 945 – за последние сутки. Скончалось 11 075 пациентов с COVID-19, выздоровело 291 060 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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