Байден выбрал кандидата в госсекретари США

23.11.2020, 20:58, Новости дня

Кандидат в президенты США Джо Байден намерен предложить Тони Блинкена на должность госсекретаря, Линду Томас-Гринфилд на место постпреда при ООН и Джейка Салливана на пост советника по национальной безопасности, сообщил представитель штаба политика Эндрю Бейтс.

«Джо Байден выбрал опытных, проверенных кризисами лидеров в свою команду по национальной безопасности и внешней политике: Тони Блинкен – госсекретарь, Алехандро Майоракс – МВБ (министерство внутренней безопасности – ред.), посол Линда Томас-Гринфилд – (постпред – ред.) США при ООН, экс-госсекретарь Джон Керри – климат, (…) Джейк Салливан – советник по нацбезопасности», – написал Бейтс в своем Twitter.

В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель в разговоре с Байденом пригласил его принять участие в специальной встрече с главами государств и правительств Евросоюза в 2021 году.

«Только что поговорил с избранным президентом Джо Байденом и пригласил его на специальную встречу глав ЕС в Брюссель в следующем году», – написал Мишель в Twitter.

Он добавил, что США и ЕС должны сотрудничать по борьбе с COVID-19, изменением климата, вопросам безопасности.

Ранее СМИ сообщали, что Байден, который уже провозгласил себя «избранным руководителем» страны, намерен выдвинуть на должность постпреда страны при ООН Линду Томас-Гринфилд. по мнению Байдена и его окружения, выдвижение на этот пост «темнокожей женщины и уважаемого дипломата поможет восстановить моральный дух». Томас-Гринфилд занимала при президентстве Барака Обамы должность помощника госсекретаря по вопросам Африки.

Напомним, Байден начал распределять ключевые посты в своей администрации. Согласно утечкам, на должность главы Госдепа назначат давнего соратника будущего президента Энтони Блинкена. Он еще в 80-е годы выступал против советских газопроводов на Запад, а в последнее время был одним из авторов концепции санкционной политики США в отношении России. Как сообщается на сайте переходной команды Байдена, «избранный президент объявил о назначении» главой «аппарата сотрудников Белого дома и помощником президента» Рона Клайна, который уже работал с Байденом, когда тот был вице-президентом.