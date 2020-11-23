 

Reuters сообщил об острой борьбе России и саудитов из-за нефти в Китай

23.11.2020, 20:56, Разное

До ноября РФ ненамного опережала Саудовскую Аравию по объему среднесуточных поставок нефти в КНР. Однако в последний месяц осени королевство резко увеличило экспорт своего сырья

20 ноя

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

РФ и Саудовская Аравия ведут ожесточенную борьбу за статус крупнейшего поставщика нефти в Китай, сообщает Reuters. КНР остается одной из немногих стран, увеличивших закупки сырья во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и к концу года борьба за ее рынок обострится, прогнозирует агентство.

В 2016–2018 годах крупнейшим экспортером нефти в Китай была Россия. Так, например, в 2018-м она поставила 71,49 миллионов т нефти, увеличив объем по сравнению с предыдущим годом почти на 20%. В прошлом году поставки российской нефти в Китай увеличились до 77,64 миллионов т (на 9%), однако это не помогло РФ сохранить первое место. Тогда же Саудовская Аравия вернула себе лидерство, нарастив экспорт нефти в КНР почти в 1,5 раза, до 83,32 миллионов т, или 1,67 миллионов барр. в сутки (у РФ — 1,55 млн).

В 2020 году РФ и Саудовская Аравия оспаривают лидерство, по очереди вырываясь вперед. В частности, по данным Reuters, королевство поставляло больше нефти в Китай в январе, мае, июне и августе, а РФ — в феврале, марте, апреле, июле, сентябре и октябре. С начала года эти две страны поставляли в КНР в среднем по 1,7 миллионов и 1,6–1,7 миллионов барр. в сутки соответственно.

Однако по итогам ноября объем суточных поставок саудовской нефти в Китай вырастет до рекордных в этом году 2,13–2,24 миллионов барр., прогнозирует Reuters со ссылкой на оценки Refinitiv, Vortexa и Kpler. Источники агентства объясняют столь резкий рост — почти в два раза по сравнению с октябрем — тем, что Saudi Aramco снизила цены для азиатских клиентов. В то же время поставки в КНР нефти из РФ в ноябре сократятся с 1,55 миллионов до 1,49 миллионов барр. в сутки, прогнозирует Vortexa.

«Похоже, что РФ обойдет Саудовскую Аравию, чтобы занять первое место в этом году. Однако пока соперники идут нос к носу и не ясно, кто в конце концов станет победителем», — отмечает аналитик Vortexa Серена Хуан.

Автор  Евгений Калюков



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