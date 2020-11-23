 

Невеста с пузом  – Личное мнение

23.11.2020, 20:46, Разное

Глубоко беременная Кэти Топурия вышла замуж. Событие, конечно, хорошее: можно и, наверное, нужно поздравить молодых.  


Фото: Соцсети

Но меня интересует вопрос: когда вы смотрите на брачующуюся, у которой вот-вот отойдут воды, какие мысли у вас возникают?

   
Лично меня беременный пупок, обтянутый белой материей, наталкивает на мысли о непроходимой дремучести невесты.

Ей важно — понимаете, важно! — родить ребёнка в законном браке. Быть, так сказать, порядочной женщиной в глазах окружающих.

И пусть эта порядочность напускная, пусть во рту невесты в своё время побывал, говорят, член Гуфа, но она же успела, поддерживая рукой тяжёлый живот, сгонять в платье, символизирующем невинность, в ЗАГС а, значит, какие к ней могут быть претензии?  

Счастливая жена и вот-вот мама.


Фото: Соцсети

 Невеста с пузом — это, на мой взгляд, лицемерие, помноженное на комплексы. А уж комплексов у Топурии, судя по роману с Гуфом и количеству пластических операций, — по самые брови.


Фото: Соцсети  

А что вы думаете о глубоко беременных невестах в ЗАГСе?

Источник: Лена Миро



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