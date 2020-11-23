Мнение: Письмо: “Может быть будет полезно”

23.11.2020, 20:40, Разное

Чем хороши рапунцели-рапаны, как напишешь пост про них, тут же шлют письма, где иллюстрируют все описанное в посте. Обильно шлют, наперегонки, будто соревнуются на звание самой безмозглой.

Вот в этом письме сами найдите все, о чем я писала в посте про башню.

Здесь есть все этажи и все модели поведения при сливе в яму и ниже, и ниже.

Автор считает, что она выкарабкалась, на самом деле она строит башню где-то на минус третьем этаже уже. Сейчас построит ее и будет спускаться ниже.

Понятно что делает башня? Когда вы под плинтусом, вы вдруг ощущаете себя наверху и, посидев, как бы на троне, спускаетесь оттуда ниже. На минус третий, минус четвертый и дальше. Трон воображаемый, а спуск самый реальный.

nora_jean55

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Благодарю за Ваш труд, читаю блог около 3 лет, но вникать начинаю только сейчас. Хочу поделиться своей историей по выходу из ямы, может быть, будет полезно, а также надеюсь, что письмо попадет на разбор, т.к. до нерыбного состояния еще далеко, хотя чувствую прогресс и это радует.

Состояла в отношениях около 1,5 лет. Познакомились с мч на общей тусовке, я его сразу приметила, т.к. был очень красив и привлекла его живость. На тот момент мне был 21, я хорошо училась в педагогическом, преподавала иностранные языки и довольно успешно, для региона выручка уже на тот момент была выше средней зп раза в 2, в свободное время играла на муз. инструментах, рукоделие, друзья, прокачана внешне. Отношений не искала, но и не бежала от общения. Просто было хорошо как есть, грандиозные планы на будущее, а личное приложится.

Мч тогда было 16, учился в колледже и для отношений я его не рассматривала. Просто выглядел старше своих лет, высокий, приятный, а флирт в компании для меня был делом незатруднительным и веселым. Однажды выпили, болтали, я ему тогда сказала «знаешь, я вот смотрю на тебя, таких красивых парней в жизни не видела» и поцеловала. Он просил остаться, но я уехала домой и на следующий день вспомнила с улыбкой, но он начал писать и у всех про меня спрашивать.

Я тогда потоянно была занята, но общение мне нравилось, хотя считала его недостаточно эрудированным порой нелепым и смотрела снисходиельно, но мне нравилось его отношение ко мне, потом уже влюбилась и согласилась встречаться.

Поначалу все было прекрасно, много внимания, общение 24/7, поступки, в результате которых даже мои родители, которые сначала считали, что я из ума выжила, стали звать его на семейные встречи, я была знакома с его друзьями и родственниками.

Но через несколько месяцев я стала истерить по пустякам. Сейчас понимаю, что еще тогда с его стороны не было охлаждения, я сама не понимаю зачем это делала, угрожала разрывом по поводу и без. Задержался на 10 минут случайно, а я веду себя пассивно-агрессивно и говорю вещи вроде «не надо мне пудрить мозги словами о любви, если у тебя ко мне такое отношение». Он постоянно извинялся.

Все поменялось когда в очередной раз на мое «мне такое не сдалось» он сказал «хорошо, давай расстанемся», я сразу дала заднюю и тогда медленно но верно начался мой уход в минус. Теперь этим манипулировал он, а я впадала в дикие истерики, но все быстро восстанавливалось.

Через пару дней после годовщины случилась мелкая пара, он предложил расстаться, у меня снесло крышу, я поехала к его дому, умоляла поговорить, потом уехала, позже он пришел сам и сказал, что ничего ко мне не чувствует, кроме привязанности, предложил паузу в неделю, а потом решить что и как. Я приняла это сказала, что сама, наверное, зависима и надо подумать. Через 3 дня он написал и позвал, я ответила, что у друга и не приеду, тогда он забрал меня, мы поговорили и сошлись. (Я еще долгое время видела это как то, что он меня чуть ли не на вертолете забрал, но на деле я с первой же минуты предложила сойтись сама).

3 месяца мы встречались с мелкими ссорами, н в целом все было хорошо, хотя я чувствовала неладное и неспроста.

Во время прогулки я спросила «почему ты перестал делать милые вещи, дарить цветы? Это твое отношение?»

Он тогда разозлился, проводил домой и сказал, что устал от мозговыноса и мы расстаемся. Я была в истерике первые пару дней, потом он стал интересоваться моими делами через друзей, один раз написал мне, спросил как дела. Через неделю меня накрыло, я его вызвонила, встретились. Спросил что случилось. Я сказала, что все в порядке, просто понимаю, что без него очень тяжело и я люблю, но если он нет, то я все понимаю. Собиралась уйти, он предложил поговорить, сказал, что жалеет о расставании и любит, но боится, что дальше будет хуже и он станет более нестабильным.

Встречались еще два месяца, началось такое, что день он чуть ли не замуж при всех зовет, день я во всем виновата, я стала издерганная постоянно плакала, названивала, написывала, полетели все ресурсы. Ни работы, ни денег, ни друзей, закончила учебу и совсем запуталась.

В один день он звонит и просит перерыв, я соглашаюсь. Через пару дней позвонил, предложил встретиться, я сначала отказала, но потом приехала, думала, что все восстановится, но разговора об этом не заходило и я начала сама, ожидаемого результата не получила, мне снесло крышу, скатилась в неадекват, слезы, агрессия, с его стороны тоже, после зачем-то вообще на секс напросилась, после которого он ушел в другую комнату. Я сидела рядом, он встал и сказал, пойдем ладно, вместе ляжем. Утром поговорили спокойно, снова был секс, сказал, что что-то чувствует, но что не знает. Я предложила общение, секс и т.д, потом само устаканится, он согласился и стал более расположен.

Я упивалась тем, какая я мудрая первые сутки, но поняла, что какая-то ерунда. Как-то он написал «привет, все же в силе? Мы общаемся, спим и т.д?»

Я ответила «нет, извини, что ввела в заблуждение».

Потом он приехал на др моей сестры, я хотела держаться спокойно, но под градусом кинулась выснять отношения, он отказал, сказал, что все решил и уехал. Я проревела до утра, писала ему самоуничижения, утром проснулась, офигела, удалила свой вк и кинула его в чс в других сс.

Ломало, но старалась выползать. Узнавала, что он то домой ко мне приходил в мое отсутствие «телефон подзарядить», то с моими друзьями ходил гулять, с которыми общался то пару раз. Однажды он устроил тусовку, на которую позвал их всех, включая мою сестру.

В тот вечер я выложила фото с девочкой, которую он потом тоже позвал. Она сказала, что не может, т.к. она со мной сейчас и это не по-дружески, на что он ответил «да ладно, ее тоже тогда бери».

Я так разозлилась тогда, что он в Великого Гэтсби играет и никуда не поехала.

Месяц в таком режиме прошел и меня сильно накрыло. В итоге я написала, мы встретились, общались, был секс, провели выходные, он писал и предлагал встретиться каждый день в течение недели, сказал, что не знает любит ли, но чувства есть, предложил жить вместе, а там решить. Сошлись мы ровно на час в итоге. Он сказал мне что-то пренебрежительное, я отреагировала, он начал кричать, что я снова выношу мозг, произошла огромная ссора с громкими словами, я то кричала, что ненавижу, то, что приму любые условия. Он сказал: вот мои условия, ты больше никогда в моей жизни не появляешься и идешь на три буквы, я жалею, что тебя встретил и потом кинул в блок в вк.

Тогда я пришла домой просто никакая, чуть ли не до суицида дошло. Записалась к психотерапевту, там сказали, что со мной в целом все в порядке, но нервная система очень истощена и диагностировали депрессию.

Выбиралась постепенно, пока через пару недель мне в другой сс не приходит от него сообщение с просьбой скинут ему картинку, которую он мне полгода назад кидал. Меня трясло и я боялась открывать сообщение, потом он снова написал «ну что?». Я так и не открыла.

Через неделю включила ищейку и узнала, что в другой сс я тоже в блоке, ну, думаю, допустим.

Случайно его встретила на улице с двумя девочками, сделала вид, что не заметила, но на эмоциях снова включила ищейку и увидела, что он открыл мне доступ к сообщениям в вк. Жутко трясло, но успокоилась. Через пару дней сестра говорит: меня недавно твой бывший звал гулять, сказал, что видел тебя и ему стыдно за то, что был с двумя девочками, хотя наверное я его н заметила.

Я сказала, что мне все равно что он там говорил, пусть к черту идет.

Но своими багами я собрала все подряд и меня снова дернуло написать спустя два месяца затишья. Встретились, он извинился за грубость на последней встрече, но мы были пьяны и договорились поговорить на трезвую голову, чтобы поставить точку. Я не смогла.

Говорила, что люблю и просила дать нам шанс, он сказал, что чувств нет и он все решил, но если бы понял, что есть, то дал бы мне знать. (я так радовалась, мол, вот же!!! значит в глубине души любит, но не решается!!!). Я смирилась, он сказал, что проводит, а потом пойдет по делам, но по ходу так вышло, что мы заболтались и он попросил меня остаться на выходные. Был все это время нежен, ласков, много говорили, обещал познакомить с отцом, который приезжал в город.

Также был секс, после него я неожиданно расплакалась, он испугался и долго извинялся, хотя я сама не понимала почему так. Он целовал меня, а я то отстранялась, то наоборот, потом вышла на эмоции, говорила, что он никогда не пытался идти навстречу, остановить, бороться.

Он ответил: я никогда не буду никого останавливать, я не такой человек, к другим не лезу и тебе бы стоило такому поучиться.

Провожал до дома и сказал, что хочет все закончить совсем. Я сказала пусть заблокирует меня и все, потому что я сдалась и не могу, он сказал, что тоже не может. Что не любит, но боится, что сделает неправильный выбор если останется и если уйдет тоже, но чувств нет совсем.

Я попросила месяц, сказала, что не буду выносить мозг, требовать, ни с кем спать и если все пройдет хорошо, то хочу снова встречаться.

Он сказал: я ничего не обещаю, но пойду тебе навстречу, если тебе так нужно, но я буду только хуже и ты не сможешь терпеть это долго.

Первые пару недель общались, то с его подачи, то с моей. Но каждый раз я естетвенно смотрела умоляющим взглядом, была корона «ох как его ко мне тянет раз несмотря на все попытки он все еще здесь».

Постоянно к нему лезла, в итоге он сказал, что даже трогать меня больше не может, потому что это уже совсем неправильно и не хочет рыть мне могилу, что все становится только хуже. А я думала «ой, какой благородный, я же ему не для секса».

У меня потом случились проблемы, я ему написала, спросила свободен ли он, он ответил, что напишет как освободится и пропал на две недели.

Прошел месяц и я поняла, что терять мне нечего именно сейчас. Не будет уже ничего, а я уже загнулась со всем этим, мне не 50 лет жить. Собрала все Ваши статьи, прочитала несколько книг, поработала, подлатала ресурсы, пообщалась с новыми людьми, позанималась физическими нагрузками и решила сделать следующее.

Написала, что нужно поговорить. Он спросил что у меня случилось, я сказала, что это личный разговор, да и в целом я соскучилась и хотела провести время, если он свободен.

Он назначил время и спросил где мне удобнее встретиться.

Во время встречи я старалась быть непринужденной, рассказывала ему новости про общих знакомых, он говорил о своих делах, смеялись, а я все это время думала, что может все наладится само и не нужно рубить с плеча.

В шутку (нет) сказала, что он помнится с отцом меня познакомить обещал, он позвал в кино на выходных. А дальше случился такой разговор:

– Ну так о чем ты хотела сообщить?

– Давай тогда после выходных скажу.

– Намекни хоть о чем, к чему относится.

– Зависит о того, как все пройдет, не беспокойся.

– Ну ладно, тогда забьемся на выходные, познакомлю вас, скаж, моя бывшая девушка, сейчас друзя хорошие.

– Мы не друзья.

– А что я скажу, гоняли раньше, сейчас написывает мне, вечно ей что-то надо?

В этот момент у меня внутри щелкает, всплывают вообще все мои сливы, то, что человек мне часто врал, что здесь не так было, там не очень, а я еще и так сильно унижалась, мне стало так стыдно и я сказала следующее:

– Слушай, ладно, я хотела поговорить. У нас же был договор на месяц и я выполнила все условия. У меня ничего ни с кем не было, я не высказала ни одной претензии, ни о чем не просила, не трогала тебя и соблюла все условия.

– Да кстати, ты молодец, я не ожидал.

– Я старалась. Нужно решать и я поняла, что всё поменялось, мне такой формат не подходит, а того, который подходит, не получится. Я понимаю, что ты меня не любишь и у меня к тебе наверное чувств тоже нет, а зависимость мне мешает. Даже если что-то осталось, то я думаю, это лишнее, потому что запасным вариантом я не буду. Извини, что давила на тебя.

Я встаю, он начинает говорить что-то вроде: ты меня приятно удивляешь… тоже встает, делает шаг навстречу, а я думаю, что мне это приятно, но с другой стороны «иди к черту со своим одобрением, ты когда со мной говоришь слова гуглишь, нафига оно мне надо». Делаю шаг назад, прерываю и с улыбкой говорю: спасибо, что нашел время для встречи.

Иду к выходу, он начинает кричать вслед: стой, подожди, давай поговорим.

Я не оборачиваясь отвечаю «нет» (говорила это скорее себе, потому что понимала, что в лучшем случае он задобрит меня вследствие разрыва шаблона, а в худшем скажет что-то не по теме, да и самодовольство мое заслонило все на свете в тот момент.

Он вслед говорил еще что-то вроде: ну и ладно, ну и иди, ну и не надо.

Знаю, что еще недолго шел за мной, но не смотрела. Очень хотелось развернуться, но переступила через себя. Была в эйфории дикой, но дома разревелась от мыслей, что вдруг было бы иначе.

Через час от него пришло два сообщения

– Извини, что опять пишу тебе.

– Так что ты там от папы хотела?

Я боялась и злилась одновременно, он то удалял, то восстанавливал, то редактировал, не знаю, уже не знаю, не смотрела, не знала что делать.

Через несколько часов все же открыла.

Ответила: извиняю

Но сообщения он удалил все-таки, не сразу заметила,т.к. уведомления остались. Здесь, наверное, накосячила, но теперь уже без разницы.

Понимаю, что его фигура все еще огромна в моем поле, но я чувствую себя в своих границах и это непередаваемо, то есть чувствую, что базу осилила, ресурсы почти в момент стали восстанавливаться, не думаю о том, чем себя занять и как отвлечься, потому что варианты сами идут. Иногда, конечно, немного накатывает, но сильно злюсь на это состояние. Вроде и что-то екает, а вроде если на улице вижу кого-то похожего, то пытаюсь ретироваться от греха подальше. В общем, сейчас пока не могу понять свое состояние, ситуацию, косяки. Вдруг рано радуюсь и чему радуюсь, но в целом, состояние даже неделю назад и сейчас – небо и земля.

Занимаюсь прокачкой ресурсов, но чувствую, небольшой такой режим ожидания, что напрягает все равно.