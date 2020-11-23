 

Жительница Москвы на пять дней запрела сына в квартире без еды и воды

23.11.2020, 20:22, Разное

Сотрудники полиции занялись поисками жительницы Москвы, которая на несколько дней заперла своего ребенка в квартире без еды и воды, передает Общественная служба новостей. Курящий на лестничной площадке сосед услышал просьбы мальчика о помощи. Он просил еды, но не хотел, чтобы вызывали правоохранителей. Однако соседи все-таки обратились и к МЧС, и к полиции, и к врачам.

Спасатели вскрыли дверь, а скорая помощь доставила ребенка в больницу. Местоположение матери неизвестно. Соседи рассказывают, что она и раньше уходила из дома и оставляла мальчика в одиночестве, однако возвращалась через два-три дня.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Мнение: Вопросы порнографии в Игре Престолов. Часть 2

18.09 / В США умер автор “Фореста Гампа”

12.08 / Мнение: Почему Лукашенко дал силовикам команду «фас»?

28.06 / Мнение: Агитатор

26.08 / Александр Петров и Стася Милославская, Джаник Файзиев и Светлана Иванова и другие на премьере фильма “Вратарь галактики”

17.10 / Китайская буровая открыла для «Газпрома» еще одну крупную залежь в Карском море

16.09 / В Кремле оценили предложение Тихановской о безопасности Лукашенко

28.10 / В ряде регионов СИЗ и лекарств для COVID-19 хватит на 2 недели – Голикова

29.06 / Контрольные испытания боевого робота «Маркер» завершатся в 2021 году

11.09 / В Минтрансе предложили сделать проезд в общественном транспорте бесплатным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска