Владимир Зеленский заявил о выздоровлении от COVID-19

23.11.2020, 20:20, Разное

Президент Украины Владимир Зеленский информировал сограждан о том, что переболел коронавирусом. Лидер страны заявил о получении подтверждения своего выздоровления после COVID-19.

Обратившись к украинцам, политик дал свои рекомендации по сохранению здоровья. Он упомянул об обязательном ношении защитных масок, сохранении социальной дистанции и необходимости самоизоляции. Президент Украины также порекомендовал использовать ряд сбалансированных витаминных программ и быть приверженными спортивному режиму.

Сообщается, что лидер украинского государства уже приступил к работе в рамках штатного режима и выразил радость от возвращения в круг привычного окружения. Об этом сообщает Политэксперт.