 

Владимир Зеленский заявил о выздоровлении от COVID-19

23.11.2020, 20:20, Разное

Президент Украины Владимир Зеленский информировал сограждан о том, что переболел коронавирусом. Лидер страны заявил о получении подтверждения своего выздоровления после COVID-19.
Обратившись к украинцам, политик дал свои рекомендации по сохранению здоровья. Он упомянул об обязательном ношении защитных масок, сохранении социальной дистанции и необходимости самоизоляции. Президент Украины также порекомендовал использовать ряд сбалансированных витаминных программ и быть приверженными спортивному режиму.

Сообщается, что лидер украинского государства уже приступил к работе в рамках штатного режима и выразил радость от возвращения в круг привычного окружения. Об этом сообщает Политэксперт.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / «Каждый день новые «перлы»: Регина Тодоренко похвалилась знаниями своего сына

19.08 / Участницу «Холостяка» Викторию Короткову раскритиковали за фигуру и обвинили во вранье

17.08 / Вечная вечеринка: Мадонна отметила день рождения с бойфрендом и детьми на Ямайке

20.11 / “Лично я не обижаюсь”: Иосиф Пригожин рассердил подписчиков пляжным фото с Валерией

11.08 / Geely сертифицировала в России новый кроссовер Tugella

20.09 / СМИ сообщают о тайной свадьбе Натальи Водяновой

24.07 / Учёные: Гены стресса и воспаления помогут в лечении депрессии

05.09 / Катастрофа, эйфория, пустота

28.06 / Раскрыт способ сэкономить на услугах ЖКХ

18.08 / “Твоей любимой”: дочь Ани Лорак снялась в ее новом клипе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска