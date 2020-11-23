Владимир Зеленский заявил о выздоровлении от COVID-19
23.11.2020, 20:20, Разное
Президент Украины Владимир Зеленский информировал сограждан о том, что переболел коронавирусом. Лидер страны заявил о получении подтверждения своего выздоровления после COVID-19.
Обратившись к украинцам, политик дал свои рекомендации по сохранению здоровья. Он упомянул об обязательном ношении защитных масок, сохранении социальной дистанции и необходимости самоизоляции. Президент Украины также порекомендовал использовать ряд сбалансированных витаминных программ и быть приверженными спортивному режиму.
Сообщается, что лидер украинского государства уже приступил к работе в рамках штатного режима и выразил радость от возвращения в круг привычного окружения. Об этом сообщает Политэксперт.
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