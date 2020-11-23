 

Ученые научили нейросеть определять калорийность блюда по фотографии

23.11.2020, 20:20, Разное

Учёные из Германии научили нейросеть точно определять калорийность приготовленного блюда на фотографии. Алгоритм использует распознавание ингредиентов и показывает наиболее точные данные пищевой ценности.
Авторы новой методики, под руководством Райнера Штифельхаге из Технологического института Карлсруэ, взяли за основу две нейросети: ResNet и DenseNet. Их алгоритмы пришлось полуавтоматически обучать, так как существует множество одинаковых рецептов с разным описанием. В пример приводится репчатый лук, однако в рецептах могут описать его обычным или же нарезанным колечками или кубиками. При этом калорийность такого ингредиента одна и та же. Эксперты внесли в базу спорные определения продуктов питания, а также сопоставили некоторые из них с фотографиями готовых блюд.

В итоге авторы добились самого быстрого и наиболее точного метода определения. Нейросеть, получив фотографию готового блюда, автоматически запускает поиск в базе похожих фотографий с рецептами и определяет, из каких продуктов оно приготовлено. После этого выводит пищевую ценность оперируя всеми имеющимися значениями. Пользователь получает не только калорийность всего блюда, но и количество белков, жиров и углеводов на порцию (100 грамм).

Нововведение позволит людям, зацикленным на потреблении определённого количества калорий, более точно планировать свой рацион. Оно также экономит время, ведь в настоящее время даже самые современные приложения требуют ручного ввода ингредиентов. Эффективность таких дополнений снижается при обеде в ресторане, где в меню могут не указываться все продукты, используемые для приготовления конкретного блюда.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Пандемия благотворно повлияла на психическое здоровье школьников — опрос

21.11 / Рита Дакота рассказала о подарках возлюбленного

28.10 / Российские пилоты поразили журналистов Sohu полетом на Су-57 без кабины

13.11 / Максима Галкина раскритиковали за снимок в домашнем лифте

29.10 / ФАН снял фильм, который должен положить конец войне в Карабахе

12.07 / Участник шоу “Замуж за Бузову” обнародовал стоимость квартиры звезды

22.09 / Голубкина о разводе с Фоменко – «Причин для расставания было миллион»

31.07 / Мнение: Целевой налог на спиртное и табак, алкозамки и шайка велосипедистов

28.09 / Мнение: Коронавирус вызывает не только проблемы со здоровьем

15.08 / Мнение: Блокада Венесуэлы поставит вопрос о мощи российского ВМФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска