 

“Отработал корпорат за еду”: Стас Костюшкин поиронизировал над коллегами по шоу-бизнесу

23.11.2020, 20:20, Разное

Популярный певец Стас Костюшкин разместил на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором в оригинальном образе блеснул иронией по отношению к коллегам по шоу-бизнесу. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
Отправной точкой публикации стали все чаще появляющиеся заявления звезд эстрады по поводу сильных финансовых убытков, связанных с карантинными мерами из-за пандемии. Стас Костюшкин отреагировал на подобные жалобы весьма своеобразно, решив слегка “потроллить” распереживавшихся коллег. На фотоснимке, фоном которого послужила довольно раритетная хозяйственная постройка советских времен, музыкант предстал в весьма гротескном образе, одетый в застиранную куртку, яркую голубую спортивную кофту и вязанную шапку-“петушок”. Примечательно, что лицо певца “украшают” сильная небритость и большие старомодные очки. “Звёзды российской эстрады в 2022 году. Костюшкин отработал корпорат за еду”, – такой иронической тирадой сопроводил исполнитель фото.

Немалое количество поклонников оценило по достоинству чувство юмора кумира, выразив солидарные с ним эмоции. Однако целый ряд подписчиков неожиданно усмотрел в хозяине аккаунта большое сходство с известным телеведущим Андреем Малаховым, о чем и рассказали Стасу Костюшкину в комментариях.



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