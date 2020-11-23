Мнение: Последствия объединения Германии, распределение брендов и зомби-компании в США

23.11.2020, 20:14, Разное

1. Спустя 30 лет после объединения экс-социалистическая Восточная Германия всё ещё заметно отстаёт от Западной по уровню доходов. Тем не менее восточные немцы потихоньку подтягиваются: в 1990 году они были вдвое беднее западных, а теперь всего лишь на треть (см. заглавную карту, на которой показан уровень ВВП в регионах Германии в процентах от среднего).

Объединение явно пошло на пользу Восточной Германии в плане роста благосостояния. Западная же Германия, согласно последним исследованиям, экономически проиграла:

https://asskorobogatov.livejournal.com/56861.html

Экономисты подсчитали, что к середине 2000-х ВВП (ППС) Западной Германии оказался примерно на 3000 долларов ниже, чем в том случае, если бы ФРГ не аннексировала ГДР. То есть, западные немцы потеряли примерно 10% от уровня благосостояния, который они могли бы достигнуть без присоединения своих восточных кузенов.

Тем временем, как показали расчёты, другие страны Европы с похожей на ФРГ экономикой таких потерь в тот же самый период не испытали. То есть, дело именно в присоединении ГДР, а не в чём-то другом.

Причины упущенной выгоды для Западной Германии не вполне ясны. Однако можно сделать два предположения.

Во-первых, богатые западные немцы просто потратили значительную часть своих ресурсов на помощь своим бедным родственникам в развитии.

Во-вторых, влившись в экономику ФРГ, восточные немцы, возможно, несколько снизили её продуктивность из-за своего социалистического отношения к труду.

Профессор экономики Александр Скоробогатов пишет по этому поводу в комментариях:

https://asskorobogatov.livejournal.com/56861.html?thread=1945117#t1945117

Этот эксперимент просто выявляет состояние экономик двух объединявшихся стран. Если западной части поплохело, значит она проглотила что-то не очень хорошее.

2. А вот одна из причин, почему ФРГ была гораздо успешнее в плане экономики, чем ГДР, и почему отставание Восточной Германии сохраняется:

https://www.pinterest.ru/pin/7177680636111602/

В Западной Германии на порядок больше крупных и успешных корпораций, чем на востоке страны. При этом всемирно известных брендов (или хотя бы известных в России) на территории экс-ГДР, похоже, и вовсе нет. К счастью для восточных немцев, за 30 лет у них появились хоть какие-то компании-чемпионы.

До этого, на протяжении более чем 40 послевоенных лет ФРГ выстраивала капиталистическую экономику, долго и кропотливо создавая свои мощные корпорации, которые неуклонно наращивали эффективность и сумели занять немалую часть мирового рынка. Когда в этот процесс включилась Восточная Германия, её отставание было уже слишком велико, а рынок уже давно был поделен.

3. Накачивание экономики крупными компаниями — это далеко не всегда хорошо. Если такие компании создаются и поддерживаются на плаву искусственно, — за счёт дешёвых кредитов, — это может привести к падению продуктивности и масштабному кризису:

https://lenta.ru/news/2020/11/17/zombiecorp/

Экономика США оказывается под угрозой из-за так называемых компаний-зомби, которые уже накопили долгов на 1,4 триллиона долларов, пишет Bloomberg. Агентство указывает, что из трех тысяч крупнейших публичных компаний страны по крайней мере 200 пополнили ряды «зомби» с начала пандемии. Рост их числа с каждым годом будет все сильнее давить на американскую экономику.

Власти США стремятся сдержать волну банкротств и скупают корпоративные облигации. Аналитики считают, что помощь проблемным фирмам может обернуться тем, что поток капитала пойдет в непродуктивные фирмы, а производительность снизится на долгие годы.

Согласно определению Банка международных расчетов (BIS), «зомби» — это публичная компания, которой минимум 10 лет и у которой процентные платежи по займам превышают прибыль до уплаты процентов и налогов. Иными словами, она нуждается в постоянных финансовых вливаниях, чтобы поддерживать деятельность.