 

В МИД Украины подтвердили гибель украинки в ДТП в Словакии. Два человека госпитализированы

23.11.2020, 20:08, Новости дня

В аварии микроавтобуса с украинской регистрацией в Словакии одна гражданка Украины погибла, два украинца с травмами были госпитализированы в больницу города Нитра. Об этом  23 ноября “Укринформу” сообщили в пресс-службе МИД.

По информации посольства Украины в Словакии, ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter с украинской регистрацией произошло сегодня на трассе R1 вблизи села Тековске Немце Нитрянского края.

“В результате ДТП погибла одна гражданка Украины, два гражданина Украины получили травмы и были госпитализированы в больницу города Нитра. Сейчас продолжаются следственные действия по расследованию причин аварии. Дело находится на контроле посольства Украины в Словакии”, – сообщили в МИД.

По информации местной полиции, утром 23 ноября на автотрассе в районе села Тековске Немце на западе Словакии в ДТП попал микроавтобус, за рулем которого находился украинец.

По предварительной версии правоохранителей, водитель Mercedes Sprinter заснул за рулем и врезался в грузовик Iveco перед собой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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