Литвин: Посмотрел интервью Богдана Собчак. У кокошников уже сама постановка вопросов такая, что их можно только нах…й послать и все

23.11.2020, 20:08, Новости дня

Включил посмотреть интервью Богдана, которое сделала Собчак. В целом это бессодержательно. Но, что интересно, я вдруг понял, что так долго уже не слышал этот говорящий кокошник, что и отвык от нее.

“Какая может быть у меня гарантия, думает Путин, что меня они не обманут, потому что меня уже обманывали много раз и я вообще никому в этой стране [в Украине] доверять не могу”.

“Поставьте себя на его место. Вот вы бы считали кидаловом то, что произошло в Украине, когда дата выборов назначена [после завершения первого срока Януковича в 2015 году], а в итоге все поддержали все равно революцию”.

Это Собчак типа моделирует гипотетические разговоры с Путиным.

Ну нифига не понимает. Вот по этому говорящему кокошнику видно, почему в Москве еще долго не будет компетентной политики по Украине.

Уже сама постановка вопроса у них такая, что их можно только нах…й послать и все.

Какое вообще дело какому-то Путину, когда это мы тут выгоняем Януковича, и сколько еще до выборов? Как вообще можно начавшему войну рассчитывать, что типа его никогда не обманут те, на кого он напал? Кто вы вообще такие, чтобы вести эти разговоры про внутреннюю жизнь Украины? Пффф!

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора