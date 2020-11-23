Стало известно, под каким номером выступит РФ на «Детском Евровидении»

23.11.2020, 20:04, Новости дня

Представляющая Россию на международном конкурсе «Детское Евровидение – 2020» 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга будет выступать в финале смотра девятой. Об этом стало известно по итогам церемонии открытия конкурса, транслировавшейся на YouTube.

По результатам жеребьевки первой будет выступать участница и из Германии Сьюзан Озелофф с песней «Сильнее с тобой» («Stronger With You»), а последней – юная певица из Франции Валентина Тронель с песней «Я представляю себе» («Jimagine»), передает ТАСС.

При этом отмечается, российская участница представит свою песню «Мой новый день» («My New Day») после Мальты и перед Испанией. Голосование начнется уже в пятницу 27 ноября.

Ранее в Сети появился видеоклип на песню «Мой новый день».

Мать одного из конкурсантов отборочного тура конкурса «Детское Евровидение» Рутгера Гарехта обвинила организаторов в подтасовке результатов голосования.

PR-менеджер академии Алена Мажарова рассказала, что лидером зрительского голосования на нацотборе был Рутгер Гарехт, но в финале голоса зрителей суммировались с голосами профессионального жюри, и после суммирования победила София Феськова.

Голосование проводилось по всем правилам Европейского вещательного союза. Финал международного конкурса «Детское Евровидение – 2020» пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста.

Напомним, в 2019 году победителем «Детского Евровидения» стала представительница Польши Виктория Габор. Российский дуэт – Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак – занял 13-е место.